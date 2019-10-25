Зважені та щасливі 9 сезон девятый выпуск: участник пожертвовал собой ради "любимой"

24 октября на телеканале СТБ состоялся показ девятой недели самого весомого проекта страны Зважені та щасливі 9 сезон. Несменная ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. На этой неделе пары танцевали в сексуальных образах, чтобы раскрыть и осознать личную привлекательность и избавиться от комплексов. Кстати, оценивали танцы Григорий Чапкис и Леся Никитюк. Кроме того, танцевальными тренерами выступили участники шоу Танцы со звездами - Алена Шоптенко и Максим Ежов. При этом Ежов признался: "Не было в моей практики учеников с таким весом. Для меня в новинку работать с людьми, которые в процессе похудения".

В девятом эфире Зважені та щасливі 9 сезон под желтую линию попала команда синих и желтых. Так как на неделе должна была уехать девочка, участники голосовали между Аленой и Людой. К сожалению, выбор выпал на Людмилу из желтой команды, но ее партнер Тарас сделал неожиданный поступок, который удивил абсолютно всех участников – он решил поехать домой вместо Людмилы.

Тарас и Люда (фото: СТБ)

С трудом девушка приняла такой подарок и расчувствовалась, поскольку ради нее никогда подобных поступков не совершали. Тарас Яцемирский из команды Марины Боржемской пришел на проект с весом 174 кг. Лагерь похудения он покинул с весом 148 кг.

Продолжает ли Тарас заниматься дома, увидим на телеканале СТБ уже в 10:00 в субботу в ток-шоу "Зважся!".

Тарас Яцемирский (фото: СТБ)

Зважені та щасливі 9 сезон: как прошел восьмой выпуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Выпуск 8 от 17.10.2019

Романтическое напряжение между участниками шоу Зважені та щасливі 9 сезона выпуска 8 от 17.10.2019 накаляется. Все давно заметили, что между красными Аней и Колей проскочила искра. С недавнего времени розовый Паша тоже начал задаривать Наташу цветами, приятными мелочами и готовить девушке завтраки. Анита Луценко узнала, что и желтый Тарас влюбился в кого-то на проекте. Однако идиллию и понимание, которые наконец воцарились в отношениях пар, может разрушить вторая смена партнеров в 8 выпуске Зважені та щасливі 2019.

Чтобы девушка ни за что не подумала улизнуть, парни приложат максимум усилий, а именно: даже согласятся бороться за внимание женщин по уши в грязи. В конкурсе им придется выносить мокрую землю прямо на себе, взбираясь на высокую насыпь, чтобы наполнить колбы девушек. А они сами будут загорать под солнышком. Победительница испытания получит возможность решить судьбу участников на взвешивании, подарив им бонус в минус один килограмм или добавив килограмм к их результату на весах. Смотрите онлайн в шоу Зважені та щасливі-9 выпуск 8, чем закончится эта авантюра? И чье сердце сегодня разобьется?