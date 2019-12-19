Зважені та щасливі 9 сезон випуск 17: найскладніше випробування за 9 років

Зважені та щасливі 9 сезон 17 випуск (фото: СТБ)

У 17-му випуску учасникам доведеться "відповідати" за попередні випуски

Сьогодні, 19 грудня о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться сімнадцята тиждень найвагомішого проекту країни Зважені та щасливі 9 сезон. Ведуча – Аніта Луценко, яка раніше підкорила стильним виходом з новою зачіскою. Тренери – Марина Боржемська, Іраклі Макацарія. На цьому тижні учасників чекає останнє випробування сезону – найскладніше за дев'ять років проекту.

На конкурсі парам доведеться нести не тільки власну скинуту рятівну вагу, але і всіх вибулих учасників, тягнути літак без сторонньої допомоги і подолати страх висоти, стрибнувши з парашутом. Чи зможе Людмила з жовтої команди, яка залишилася без партнера, пройти всі етапи?

17-й випуск Зважені та щасливі 9 підготував особливо складне випробування

"В це випробування увійшло все найскладніше, що учасники-фіналісти робили за 9 років проекту: і бігли зі своєю скинутою вагою, і тягнули літаки, і стрибали з парашутом. Але крім того, під час конкурсу почався страшний ураган, із-за чого знесло літаки, знімальну техніку, і ми думали, що випробування не відбудеться. Нам кілька годин довелося перечікувати, поки погода налагодиться. Чи не налагодиться... Ми почали в 2 ночі, розворот зайняв 12 годин, а закінчилася зйомка через 28 годин. Конкурс тестували все, включаючи дівчаток. Наш продюсер, я і головний режисер. Три дівчинки тягнули величезний літак", - згадує останній конкурсний тиждень керівник проекту Аліна Павликова.

Який підсумок буде на останньому зважуванні сезону, де все вирішать тільки кілограми? Учасники кого з тренерів, Марини Боржемської бо Іраклі Макацарія, будуть гарантовано у фіналі? Вже сьогодні в 19:00 на телеканалі СТБ найвагоміший і чарівний проект країни Зважені та щасливі.

Зважені та щасливі 9 сезон: як пройшов 16-й випуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Випуск від 16 12.12.2019

У шоу Зважені та щасливі 9 сезоні випуск 16 від 12.12.2019 помітно схудлим учасникам доведеться доводити, що вони змінилися не тільки зовні, але і внутрішньо. Незважаючи на нові тіла, герої досі почувають себе невпевнено. Дівчатам потрібно нарешті усвідомити, що вони красиві і привабливі, а чоловікам – що вони можуть бути цікавими і привабливими. Роботу над минулими помилками без п'яти хвилин фіналісти проведуть на своїй першій світській вечірці офіційному показі пілотного епізоду Зважені та щасливі 2019. Але комусь з учасників доведеться несолодко: той, хто програє конкурс, прийде на захід у купальнику! Кому не пощастить? І хто піде за крок до 17 тижня? Дивіться онлайн Зважені та щасливі 9 сезон 16 випуск.