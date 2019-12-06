Зважені та щасливі 9 сезон 15 выпуск: кто покинул проект

Вчера на телеканале СТБ состоялся пятнадцатый выпуск самого весомого проекта страны Зважені та щасливі 9 сезон. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. На самом жестком конкурсе сезона и одном из самых экстремальных победу одержал Николай Ворошнов, но это не помогло ему избежать желтой линии.

На взвешивании под желтую линию попали заядлые противники – Евгений из коричневой команды и Николай из красной. Евгений скинул 3 кг, а Николай 2 кг (за победу в конкурсе он получил дополнительно -2 кг, но с его весом это не помогло ему обойти номинацию). К сожалению, лагерь проголосовал против Ворошнова и на 15 неделе он покинул проект. Николай пришел с весом 220 кг, за время на проекте скинул 57 кг.

Николай Ворошнов из команды "красных" покинул проект (фото: СТБ)

Продолжает ли он работать дома, какие на самом деле отношения между Колей и Аней из красной команды и был ли роман у Аниты со своим подопечным в первом сезоне, узнаем уже в ток-шоу "Зважся!" в субботу в 10:00.

Зважені та щасливі 9 сезон: как прошел 14-й выпуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Выпуск 14 от 28.11.2019

В проекте Зважені та щасливі 9 сезоне выпуске 14 от 28.11.2019 начинается неделя, когда лагерь попадет под полный контроль мафии. Подозрения мирных жителей лягут на всех, даже на своих партнеров. Чтобы уберечь себя от проделок нарушителей, Женя даже соорудит сигнализацию рядом со своей дверью. Но не пытается ли он обвести вокруг пальца участников и зрителей Зважені та щасливі 2019?

В арсенале у мафии 9 наказаний: выгнать одного тяжеловеса из лагеря; вернуть конкурсанту все килограммы, от которых он избавился; накормить соперников вредной едой и даже лишить их сна и рук. В таких условиях похудение крайне проблематично, особенно же тяжело проходить испытание. А оно будет не из легких! Героям 14 выпуска Зважені та щасливі-9 придется удерживать двухтонные внедорожники на платформе. Победитель должен простоять дольше всех. Как участники справятся с этим заданием? И смогут ли распознать в знакомом лице мафию? Смотрите онлайн шоу Зважені та щасливі 9 сезон 14 выпуск прямо сейчас!