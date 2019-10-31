Зважені та щасливі 9 сезон 10 выпуск: маленькие толстячки стали участниками проекта

Сегодня, 31 октября, в 19:00 на телеканале СТБ состоится десятый выпуск самого весомого проекта страны Зважені та щасливі 9 сезон. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. Кстати, 9-й выпуск покинул Тарас из желтой команды. На этой неделе в лагерь похудения приедут гости – маленькие толстячки возрастом от 9 до 12 лет и весом от 75 до 116 кг! Анита решила устроить детскую неделю. Каждая пара станет на семь дней родителями ребенка с лишним весом.

Коричневой команде достанется 13-летний участник с немаленьким весом - 116 кг! Кроме того, у ребенка непростой характер, который столкнется со сложным характером его "родителя" Евгения. И он единственный маленький участник, который сам не заинтересован в том, чтобы похудеть. Хотят мама и бабушка, поскольку его дедушка умер от ожирения сердца.

Зважені та щасливі 9 сезон 10 выпуск

Смогут ли участники найти компромисс со своими детьми? Они должны помочь детям сдать нормативы, которые у них не получаются: прыжок через козла, бег, велосипед и тд.

На конкурсе каждая семья должна будет качать пресс на платформе над водой. Одна ошибка – и ты в бассейне. Неужели кто-то из участников окажется слабее ребенка, смотрите уже сегодня в 19:00 на телеканале СТБ.

Зважені та щасливі 9 сезон: как прошел девятый выпуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Выпуск 9 от 24.10.2019

На этой неделе в шоу Зважені та щасливі 9 сезоне выпуске 9 от 24.10.2019 участники не будут проходить привычных испытаний, зато их отправят танцевать! Главной задачей тяжеловесов будет разучить разные стили танца и поставить номер, который оценят Народный артист Украины Григорий Чапкис и самая веселая телеведущая Нового канала Леся Ивановна Никитюк.

В танцевальном баттле будет три призовых места, а победителей наградят бонусами от минус 3 кг до минус 1 кг. Однако то, что сегодня не придется карабкаться в гору или поднимать тяжелый вес, не облегчит задачу героям Зважені та щасливі 2019. Ведь некоторые из них никогда не танцевали вовсе и ничего не знают о пластике из-за своих габаритов. Кроме того, во время выступления участникам предстоит воплотить самые тайные фантазии своих партнеров и танцевать в костюмах знойных спасателей, чирлидеров, строгих учительниц, летчиков и ковбоев. Вы не должны этого пропустить – смотрите онлайн Зважені та щасливі-9 выпуск 9 прямо сейчас.