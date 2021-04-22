Зонты понадобятся не всем: синоптики назвали области с хорошей погодой

Погода в Украине в пятницу, 23 апреля, испортится почти во всех областях страны. Синоптики прогнозируют дожди и грозы, а в нескольких областях начнет падать температура воздуха.

Где ожидается сухая и ясная погода, рассказали на сайте Украинского гидрометцентра.

На востоке грозы накроют Харьков и Днепр, в остальных областях – дожди, в Полтаве возможен ливень. Температура воздуха ночью от +4 до +7 градусов, днем от +14 до +17 градусов. Возможен сильный ветер с порывами.

В южной части возможны дожди и ливни, сухо будет только в Крыму. Ночью от +5 до +7 градусов, днем +13 +17 градусов, в Крыму прогреется до +19 градусов. Ветер сильный, со штормовыми порывами.

На севере прогнозируется гроза и дождь, а также усиление ветра. Ночная температура будет колебаться в пределах +4 +6 градусов, днем будет прохладно, +10 +12 градусов.

В западной части страны будет идти мелкий дождь, местами сильный, ожидается усиление ветра. Сухо будет только в Хмельницком и Житомире. Ночью в регионе +2 +4 градуса, днем столбики термометров покажут от +9 до +12 градусов.

В центральных областях ожидаются сильные дожди, местами ливни. Ночью +4 +6 градусов, днем от +11 до +14 градусов. Возможен сильный ветер со штормовыми порывами.

В Киеве 23 апреля дождь пройдет только в ночные часы, днем будет сухо и облачно. Ветер западный, со штормовыми порывами. Ночью в столице +5 +7 градусов, днем прогреется до +11 +13 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 23 апреля