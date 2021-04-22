Парасолі знадобляться не всім: синоптики назвали області з хорошою погодою

Погода в Україні в п'ятницю, 23 квітня, зіпсується майже у всіх областях країни. Синоптики прогнозують дощі та грози, а в кількох областях почне падати температура повітря.

Де очікується суха і ясна погода, розповіли на сайті Українського гідрометцентру.

На сході грози накриють Харків і Дніпро, в інших областях – дощі, в Полтаві можлива злива. Температура повітря вночі від + 4 до +7 градусів, вдень від +14 до + 17 градусів. Можливий сильний вітер з поривами.

У південній частині можливі дощі та зливи, сухо буде тільки в Криму. Вночі від + 5 до +7 градусів, вдень +13 +17 градусів, в Криму прогріється до + 19 градусів. Вітер сильний, зі штормовими поривами.

На півночі прогнозується гроза і дощ, а також посилення вітру. Нічна температура коливатиметься в межах + 4 +6 градусів, вдень буде прохолодно, +10 + 12 градусів.

У західній частині країни йтиме дрібний дощ, місцями сильний, очікується посилення вітру. Сухо буде тільки в Хмельницькому та Житомирі. Вночі в регіоні + 2 +4 градуси, вдень стовпчики термометрів покажуть від +9 до + 12 градусів.

У центральних областях очікуються сильні дощі, місцями зливи. Вночі + 4 +6 градусів, вдень від +11 до + 14 градусів. Можливий сильний вітер зі штормовими поривами.

У Києві 23 квітня дощ пройде тільки в нічні години, вдень буде сухо і хмарно. Вітер західний, зі штормовими поривами. Вночі в столиці + 5 +7 градусів, вдень прогріється до +11 + 13 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 23 квітня