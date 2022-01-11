Знаменитый астролог предрек огромный успех трем знакам Зодиака в январе 2022

Гороскоп на январь 2022 расскажет, какие знаки Зодиака ждет больше всего везения, удачи, счастливых и приятных дней в первый месяц года. Знаменитый астролог Павел Глоба выделил трех представителей из двенадцати созвездий зодиакального круга.
Об этом пишет Kleo.
Гороскоп на январь от Павла Глобы готовит благополучный месяц для женщин-Львов. Успех будет как в рабочей сфере, так и личной жизни, многие Львицы найдут свою любовь. Мужчинам повезет меньше, ведь для достижения целей им предстоит приложить немало усилий.
Знаменитый астролог заявляет, что положительный настрой привлечет крупные финансы. Представителей знака Стрелец ожидают выгодные контракты или высокооплачиваемые задания от начальства. В семейных парах наступит период спокойствия и взаимопонимания.
Павел Глоба считает, что размеренный темп января позволит мужчинам и женщинам, рожденным под этим знаком, немного расслабиться. Отличным решением будет семейный отдых на природе или море.
Ранее Павел Глоба также назвал главных неудачников среди знаков Зодиака в январе 2022.
Также известный астролог Арина Артуровна составила полный индивидуальный прогноз для всех знаков Зодиака на январь 2022.