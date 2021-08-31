UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Знаменитый астролог назвал главных счастливчиков осени 2021 среди знаков Зодиака

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп 2021 расскажет про три знака Зодиака, которые накроет небывалым везением уже этой осенью. Рейтинг зодиакальных счастливчиков составил известный украинский астролог Влад Росс.

Об этом сообщает Униан.

Водолей - первое место

Астролог считает, что у Водолея замечательные шансы подняться вверх по карьерной лестнице. Вам будет фартить во многих жизненных сферах, а особенно в новых начинаниях, бизнесе, карьере. В целом осень станет для Водолея временем шика, блеска и красоты.

Весы - второе место

Знак Зодиака ждут невероятные любовные приключения этой осенью. Вам будет везти во всем, а особенно в любви, личных отношениях, зачатии детей. Удачными станут для вас творческие проекты и путешествия.

Близнецы - третье место

Астролог считает, что у Близнецов отличный шанс стать главными путешественниками сезона. У вас все сложится замечательно при получении образования, а также в дальних поездках и путешествиях. Благоприятна в этот период эмиграция. Осенью может измениться круг ваших интересов и мировоззрение, но это пойдет вам только на пользу.

Ранее астрологи также рассказали, какие крутые перемены подарят первые дни осени трем знакам Зодиака.

Читайте LITE в Google News
Гороскоп