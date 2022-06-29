Знаки Зодиака, жизнь которых перевернется с ног на голову в июле 2022
Гороскоп на июль 2022 расскажет о трех знаках Зодиака, жизни которых круто перевернутся уже во второй месяц лета.
Кто эти избранники судьбы - читайте ниже в нашем материале Lite.
Рак
Астрологи говорят, что в этом месяце люди вокруг, ситуации и даже ваши мечты могут измениться. Не пугайтесь, ведь вы не всегда должны знать, что будет дальше. Просто примите изменения, ведь так или иначе они ворвутся в вашу жизнь.
Дева
У вас не исключены экзистенциальные кризисы. Но не огорчайтесь: это все вполне нормально. Астрологи советуют ставить под сомнение вещи, свои убеждения, свои воспоминания, свою работу, свои мечты. В поисках ответов вы найдете новые истины, которые принесут вам облегчение и утешение.
Скорпион
Может показаться, что немало уроков, которые вы усвоили, и испытания, что вы преодолели, не приносят пользы. Даже если вам кажется, что вы двигаетесь назад, особенно в отношениях, просто оставайтесь на этом пути. Важные аспекты вашей жизни переживают серьезные встряски, но вы будете к ним готовы.
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