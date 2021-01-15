Эти знаки Зодиака ждут великие перемены в год Быка: ищите себя в списке счастливчиков!

Гороскоп на 2021 расскажет, что год Белого Металлического Быка готовит грандиозные жизненные перемены некоторым знакам Зодиака. Кому из представителей зодиакального круга повезет найти белую полосу и уверенно пройтись по ней - читайте в нашем материале.

Прогноз на 2021 составила известный украинский астролог Арина Артуровна. Специалист советует смотреть его по знаку Асцендента, ведь так прогноз на год работает эффективнее.

Овен

В году Быка у вас получится сполна удовлетворить свои амбициозные планы. Новая должность с высоким окладом, трудоустройство на хорошую работу - самыми благоприятными месяцами для этого станут февраль, апрель, май и август. Для Овнов, которые занимаются бизнесом, в этот период вероятно увеличение оборота и рост числа клиентов, могут появиться крупные заказчики и внушительные договора. В августе-сентябре вам захочется перемен: реорганизации бизнеса, пересмотра кадров, а если вы наемный работник - увольнения и поиска новой работы. В целом это время будет благоприятным для перемен и новых начинаний.

Лев

С самого начала года вы будете сконцентрированы на карьерном росте. Вероятно получение выгодных предложений по работе. В январе, апреле и мае можете рассчитывать на получение руководящей должности, которой вы давно хотели. Удачными окажутся командировки в феврале-апреле, октябре-декабре. При этом в январе и феврале вероятны и трудности - ссоры с начальством, высшими инстанциями, судами. Не торопитесь принимать поспешных решений, так как в апреле-июне и сентябре вы сможете добиться желаемого как в бизнесе, так и на работе.

Дева

Дев ждет достаточно продуктивный год в карьере и бизнесе. Но будут нюансы. С января по март могут быть судебные разбирательства, разбор полетов на работе, предательство со стороны коллег, начальника или партнеров по бизнесу. Навести порядки и проявить свои организаторские таланты желательно в феврале и апреле, а также установить эффективные деловые отношения в коллективе и заключить ряд контрактов в феврале, марте, апреле, июне. Также этот период будет благоприятен для смены работы и возможности получить повышение.

Весы

Этот год будет как никогда удачным для спекуляций, финансовых махинаций и игры на бирже или в лотерею. Продуктивными месяцами для работы будут март и апрель. В этот период будет возможность увеличить себе зарплату, получить новые предложения по работе. С апреля по июнь могут быть кардинальные изменения и "перестановки" от руководства вплоть до смены должности. Для бизнеса это будет период, когда вам нужно будет предпринимать жесткие и уверенные шаги для своей узнаваемости и устранения конкурентов.

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