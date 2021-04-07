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Эти знаки Зодиака встретят свою судьбу до конца апреля: астролог назвала счастливчиков!

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на апрель 2021 расскажет про четыре знака Зодиака, для которых в середине весны на первое место выйдет любовная линия. Кому посчастливится встретить своего суженого уже в этом месяце - читайте далее в нашем материале.

Зодиакальный прогноз на апрель составила известный астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асценденту (восходящему знаку).

Весы

Весы ждут перемены в сфере любви. Одинокие представители знака Зодиака могут влюбиться или же существующие отношения заиграют новыми красками. Не исключены неожиданные подарки и сюрпризы. Апрель - благоприятное время, чтоб отправиться в путешествие со своим партнером.

Скорпион

Ваша сексуальность и притяжение возрастет, как и количество ваших партнеров. При этом астролог советует быть разборчивее в связях, так как могут быть неожиданные последствия. Помимо этого, вы рискуете пропустить важного человека, если будете рассеиваться на всех.

Водолей

Астролог считает, что в апреле Водолею обеспечен успех, популярность и симпатии противоположного пола. Представители знака будут как никогда активны и продуктивны, благодаря этому завоевывая внимание нужных людей. Не исключено, что вас ждет потрясающая любовная история в апреле.

Рыбы

Если вы еще не встретили свою родственную душу, астролог советует приглядеться к тем, кто рядом. Не исключено, что среди коллег и старых знакомых есть человек, который давно к вам неравнодушен, также это может случиться в поездке или при обучении. Помимо того в этом месяце есть возможность официально оформить длительные отношения, заключить брак, в основе которого лежит любовь и дружба.

Ранее астролог также рассказала всем знакам Зодиака, что их ждет этой весной в любви, карьере и финансах.

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