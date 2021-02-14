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Эти знаки Зодиака встретят суженого в День святого Валентина: избранных только трое!

Новина українською → Воскресенье 14 февраля 2021 05:30
Эти знаки Зодиака встретят суженого в День святого Валентина: избранных только трое! Гороскоп на 14 февраля 2021 (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп 2021 расскажет, кто из знаков Зодиака получит шанс обрести настоящую любовь в День святого Валентина. Астрологи назвали нескольких представителей зодиакального круга, которые получат шанс перевернуть с ног на голову свою амурную жизнь 14 февраля. Кому повезет в любви в самый романтический день в году - читайте в нашем материале.

Про троих счастливчиков из двенадцати знаков Зодиака пишет mixnews.

Овен

Ваша храбрость и самоуверенность помогут вам в любовной жизни. Астрологи говорят, что 14 февраля у вас большой шанс встретить своего человека. Или же понять, что тот, кто рядом с вами, предназначен вам судьбой. Если так произойдет, то вы уже не остановитесь. Но не переусердствуйте, чтобы не напугать потенциальную половинку.

Лев

У Льва появится шанс встретить человека, для которого он станет центром вселенной, он будет его обожать, восхищаться, соблазнять и любить. Однако зодиакальный Лев должен эмоции нужно держать в узде чтобы зарождающаяся любовь не подрезала ему крылья. В противном случае все закончится плачевно.

Скорпион

Загадочные и страстные Скорпионы вскружат голову кому угодно. Взрыв переживаний и эмоций будет действительно мощным, а новое - наполнено чувственностью и интимностью. Изначально обе стороны любовной игры будут рассчитывать на быстрые, горячие отношения, но неожиданно эта встреча может превратиться во что-то более постоянное. Астрологи советуют установить правила сразу, чтобы потом никому не было больно.

Ранее астрологи назвали также знаки Зодиака, которые имеют большие шансы разбогатеть в марте 2021.

Также мы писали, как правильно вести себя на первом свидании, чтобы произвести впечатление.

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