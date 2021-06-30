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На эти знаки Зодиака свалится удача и богатство в июле 2021: найдите себя в списке!

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Среда 30 июня 2021 06:00
На эти знаки Зодиака свалится удача и богатство в июле 2021: найдите себя в списке! Фото: Гороскоп на июль 2021 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на июль 2021 расскажет, какие знаки Зодиака станут богаче и счастливее в середине лета. Астрологи прогнозируют этим любимцам Вселенной финансовый успех, открытия в любви, прекрасное самочувствие и море позитива. Есть ли вы в списке избранных - проверьте прямо сейчас!

Об этом пишет unian.

Весы

Для Весов в июле особенно будут успешными переговоры и заключение сделок. Звезды и планеты сулят вам финансовый успех, но только тем Весам, кто приложит усилия. Также июль - благоприятный период для шопинга. Ваши покупки будут удачными и прослужат долго.

Скорпион

Скорпионам можно смело заводить новые знакомства и начинать новые дела. Ваша интуиция подскажет вам, как действовать, чтобы достичь новых высот. Многие новые или уже начатые дела пойдут в гору. Астрологи уверены, что вы сможете преодолеть любые препятствия на пути.

Водолей

Июль станет для Водолеев временем любви. Одинокие представители знака Зодиака смогут встретить вторую половинку, а несвободные - укрепить отношения. В делах и в работе полагайтесь на себя и свой богатый опыт.

Ранее астрологи рассказали, кому начало июля принесет невероятную денежную удачу.

Также таролог составила свой прогноз по картам Таро для всех знаков Зодиака, рассказав, кому больше всех повезет в июле 2021.

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