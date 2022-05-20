Эти знаки Зодиака смогут исполнить все свои мечты летом: счастливчиков всего трое!

Телец

Для исполнения желаний Тельцам нужно действовать, а не ждать у моря погоды. При активных действиях и упорности Тельцы смогут достичь невероятного успеха.

Возможны перемены в карьере - рост, новая должность или повышение зарплаты. Во многом эти успехи будут зависеть от навыков коммуникации с начальством и результатов, которые вы показывали в последнее время.

Дева

Лето принесет Девам этим летом отдых и релакс. Вы сможете отправиться в путешествие и возможно, не одно. Все три месяца пройдут спокойно и легко.

Есть шанс осуществить свою давнюю мечту. И в вашей жизни появятся люди, которые станут по-настоящему близки.

Козерог

Козерогам лето принесет много неожиданностей. Это будут сюрпризы, которых они точно не ждали. Но все эти изменения будут приятными, и Козероги останутся довольны тем, что происходит.

Удача определенно повернется к вам лицом, и вы сможете реализовать свои планы. Ставьте цели на это лето и будьте уверены - вы добьетесь желаемого.