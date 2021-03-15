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Эти знаки Зодиака поймают удачу за хвост до конца марта: ищите себя в списке!

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на март 2021 сулит удачу и везение трем знакам Зодиака, для которых первый месяц весны станет особенным. Звезды говорят, что эти счастливчики смогут поймать удачу за хвост до конца месяца.

Своим прогнозом с Lite поделилась известный украинский астролог Арина Артуровна.

Лев

Львам сильно повезет в деловой сфере. Ваши бизнес-инициативы в марте будут конструктивны, и иметь хорошую перспективу, удача ждет также в финансовых вопросах. Трудолюбие и профессионализм будут на высоте, вы сможете получить выгодную работу или предложение от партнера. Это время благоприятное для любых финансовых сделок и операций.

Дева

Для Девы также будут складываться удачно бизнес-дела и карьерное продвижение. Это благоприятное время для рекламы, юридических дел, заключения договоров, ведения переговоров, политической и общественной деятельности, а также для объявления помолвки и для любых культурных мероприятий. Могут быть хорошие перспективы для повышения, так что не следует упускать момент. Время благоприятно для покорения новых высот.

Водолей

В марте улучшится финансовое положение Водолеев. Возможен дополнительный заработок, премия или другие дополнительные доходы. Могут устанавливаться новые полезные связи, которые в дальнейшем скорей всего принесут прибыль. Хорошее время для любых дел, связанных с финансами, а также для поиска финансовой помощи.

Ранее астролог рассказала также про уникальный период, который связан с переходом планеты Меркурий в знак Зодиака Рыбы.

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