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Эти знаки Зодиака накроет волной успеха до конца мая: Глоба назвал избранных!

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Четверг 13 мая 2021 06:00
Эти знаки Зодиака накроет волной успеха до конца мая: Глоба назвал избранных! Фото: Гороскоп на май 2021 от Павла Глобы
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на май 2021 от именитого астролога Павла Глобы расскажет про знаки Зодиака, которых ждет большой успех до конца месяца. Этим баловням Фортуны улыбнется удача в личных делах, в карьере и прибыли. Есть ли ваш знак в списке самых везучих - читайте далее в нашем материале.

Об этом пишет sib.fm.

Овен

Для Овнов завершение весны станет особенно успешным. Их ждет везение не только в профессиональной, но и в личной сфере. Павел Глоба советует лишь реально смотреть на вещи и активно работать.

Телец

Тельцы будут очень предприимчивы, что позволит значительно улучшить взаимоотношения с членами семьи и коллегами. Особо перспективные проекты на работе ждут вас в середине мая.

Лев

Львы смогут достичь максимальных успехов на работе, но вот отношения с любимым человеком от этого могут пострадать. Если вам не удастся найти баланс, придется выбирать между деловыми победами и спокойствием в семье.

Козерог

Козерогов ждет в мае карьерный рост. Особенно это актуально для представителей знака, которые занимаются творчеством или работают на государственной службе. Важная деловая поездка ожидается в конце мая.

Рыбы

Рыб в мае ждет удача в финансовой сфере, они смогут решить все свои сложности до завершения весны. Приятные открытия и новшества вероятны и в любовных отношениях. Это может быть переход на новый уровень или достижение гармонии с партнером.

Ранее астрологи рассказали про знаки Зодиака, для которых летом 2021 начнется белая полоса.

Также мы писали, что астролог назвала три знака Зодиака, которых ждут крутые перемены в мае 2021.

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