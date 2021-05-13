Ці знаки Зодіаку накриє хвилею успіху до кінця травня: Глоба назвав обраних!

Гороскоп на травень 2021 від іменитого астролога Павла Глоби розповість про знаки Зодіаку, яких чекає великий успіх до кінця місяця. Цим улюбленцям Фортуни усміхнеться удача в особистих справах, в кар'єрі і прибутку. Чи є ваш знак в списку найбільш везучих - читайте далі в нашому матеріалі.

Овен

Для Овнів завершення весни стане особливо успішним. Їх чекає везіння не тільки в професійній, але і в особистій сфері. Павло Глоба радить лише реально дивитися на речі і активно працювати.

Телець

Тельці будуть дуже заповзятливі, що дозволить значно поліпшити взаємини з членами сім'ї та колегами. Особливо перспективні проекти на роботі чекають вас в середині травня.

Лев

Леви зможуть досягти максимальних успіхів на роботі, але ось стосунки з коханою людиною від цього можуть постраждати. Якщо вам не вдасться знайти баланс, доведеться вибирати між діловими перемогами і спокоєм в сім'ї.

Козеріг

Козерогів чекає в травні кар'єрне зростання. Особливо це актуально для представників знака, які займаються творчістю або працюють на державній службі. Важлива ділова поїздка очікується в кінці травня.

Риби

Риб у травні чекає удача у фінансовій сфері, вони зможуть вирішити всі свої складнощі до завершення весни. Приємні відкриття і нововведення вірогідні і в любовних відносинах. Це може бути перехід на новий рівень або досягнення гармонії з партнером.