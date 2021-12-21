Зимнее солнцестояние принесет важные перемены этим знакам Зодиака: найдите себя в списке!

Лев

21 декабря Льву следует обратить внимание на свои сновидения, ведь они могут оказаться вещими. У вас будет обострена интуиция до предела, прислушайтесь к своему подсознанию.

В нем вы сможете найти ответы на ваши вопросы и понять как добиться успеха.

Весы

21 декабря Вселенная подарит вам шанс вырваться вперед. Вас ждет успех во многих начинаниях - от бизнеса и карьеры до любви - а также достаточно энергии и пробивных способностей, чтобы осуществить задуманное.

Важно не сидеть на месте, если увидеть, что на горизонте замаячили перемены. Не спешите отказываться от выгодных предложений, возможно, они станут началом чего-то нового и хорошего.

Козерог

День зимнего солнцестояния предвещает Козерогу счастливые шансы судьбы, но многое будет зависеть от того, сумеет ли он ими воспользоваться.

Дело в том, что гороскоп на этот день не наделяет вас энергичностью и хорошей реакцией, а вот события могут развиваться стремительно, требуя принятия быстрых решений. Важно действовать активно и весь день стараться быть в тонусе. Только так вы сумеете поймать жар-птицу за хвост.