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Зима возьмет реванш: синоптик рассказала, какие области заметет снегом

Lite » Стиль жизни 11.05.2020 - 13:40
Зима возьмет реванш: синоптик рассказала, какие области заметет снегом
Погода в Украине (фото: pixabay.com)

Погода в Украине принесет завтра похолодание и даже мокрый снег

Погода в Украине сильно изменится уже во вторник, 12 мая. Синоптик Наталка Диденко пишет, что зима захочет взять реванш и "подарит" украинцам холод, дождь и даже мокрый снег в ряде западных областей.

Неприятный сюрприз в виде снега следует ждать жителям Львовской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой, и Ровенской областей. А вот в Карпатах во вторник ожидаются сильный снег и даже метели, пишет синоптик на своей странице в Facebook.

К завтрашним осадкам присоединится также сильный северо-западный ветер с порывами, что еще больше усугубит погодную ситуацию за окном.

Наталка Диденко пишет, что в зоне атмосферного фронта уже ближайшей ночью окажутся также Польша, Беларусь, страны Прибалтики и Германия.

Пока западные области будет засыпать мокрым снегом, на Севере, Центре и во второй половине дня Юге - ожидаются дожди, а местами даже грозы.

Зима возьмет реванш: синоптик рассказала, какие области заметет снегом

Погода в Украине 12 мая (фото: facebook.com/tala.didenko)

Температура воздуха завтра днем снизится в западных областях Украины после сегодняшних +26+28 градусов до +13+17 градусов. На остальных территориях +17+21 градусов, а на Востоке и Юге все еще тепло - от +22 до +25-ти.

В Киеве 12 мая ожидаются дожди, вероятны грозы. Усилится северо-западный ветер, а температура после сегодняшнего рекорда снизится до +19+20 градусов. В среду в столице похолодает до +13+14 градусов. Несмотря на снижение температуры, осадки уйдут, и в столице покажется солнце. Вся ближайшая неделя в Киеве будет "свежей", а 14-го мая вероятен дождь, считает синоптик.

Зима возьмет реванш: синоптик рассказала, какие области заметет снегом

Погода в Украине 12 мая (фото: facebook.com/tala.didenko)

Ранее мы писали, что климатологи говорят - неблагоприятные последствия глобального потепления могут наступить гораздо раньше, чем ожидалось. Специалисты считают, что карта мира может быть сильно перекроена.

Теги Новости Украины Погода
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