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Зима візьме реванш: синоптик розповіла, які області замете снігом

Lite » Стиль життя 11.05.2020 - 13:40
Зима візьме реванш: синоптик розповіла, які області замете снігом
Погода в Україні (фото: pixabay.com)

Погода в Україні принесе завтра похолодання і навіть мокрий сніг

Погода в Україні сильно зміниться вже у вівторок, 12 травня. Синоптик Наталка Діденко пише, що зима захоче взяти реванш і "подарує" українцям холод, дощ і навіть мокрий сніг у ряді західних областей.

Неприємний сюрприз у вигляді снігу варто чекати жителям Львівської, Закарпатської, Волинської, Івано-Франківської, Чернівецької та Рівненської областей. А ось в Карпатах у вівторок очікуються сильний сніг і навіть хуртовини, пише синоптик на своїй сторінці в Facebook.

До завтрашніх опадів приєднається також сильний північно-західний вітер з поривами, що ще більше посилить погодну ситуацію за вікном.

Наталка Діденко пише, що в зоні атмосферного фронту вже найближчої ночі опиняться також Польща, Білорусь, країни Прибалтики та Німеччина.

Поки західні області засипатиме мокрим снігом, на Півночі, Центрі та в другій половині дня Півдні - очікуються дощі, а місцями навіть грози.

Зима візьме реванш: синоптик розповіла, які області замете снігом

Погода в Україні 12 травня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Температура повітря завтра вдень знизиться в західних областях України після сьогоднішніх +26+28 градусів до +13+17 градусів. На інших територіях +17+21 градусів, а на Сході і Півдні все ще тепло - від +22 до +25-ти.

У Києві 12 травня очікуються дощі, можливі грози. Посилиться північно-західний вітер, а температура після сьогоднішнього рекорду знизиться до +19+20 градусів. У середу в столиці похолоднішає до +13+14 градусів. Попри зниження температури, опади минуть, і в столиці вигляне сонце. Увесь найближчий тиждень в Києві буде "свіжим", а 14-го травня вірогідний дощ, вважає синоптик.

Зима візьме реванш: синоптик розповіла, які області замете снігом

Погода в Україні 12 травня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Раніше ми писали, що кліматологи кажуть - несприятливі наслідки глобального потепління можуть настати набагато раніше, ніж очікувалося. Фахівці вважають, що карта світу може бути сильно перекроєна.

Теги Новини України Погода
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