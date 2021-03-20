Зима берет реванш: в Украину идут морозы до -8 градусов

Осадки

По данным синоптиков Укргидрометцентра, в Украине в субботу, 20 марта, ожидаются осадки в виде дождей в течение дня. Пройдут они на востоке и юге, а также в большинстве центральных и западных регионов. Сухими останутся Крым, Закарпатская, Черновицкая, Тернопольская, Хмельницкая и Ровенская области.

По данным Meteoprog на субботу, осадки пройдут в центре, на востоке, в некоторых западных и северных областях. Юг и большая часть западных регионов останутся сухими.

Погода в Украине на 20 и 21 марта от Укргидрометцентра (скриншоты: meteo.gov.ua)

21 марта в небе над Украиной засияет солнце – ожидается ясная погода с переменной облачностью. По данным Meteoprog дожди могут пойти в воскресенье только в Луганской области.

Температура воздуха

20 марта температура воздуха на западе, севере, в центре и северо-востоке будет держаться у отметок от -2 до +5 градусов в течение суток. На юге и в Закарпатской области преимущественно без заморозков и до 6 градусов выше нуля.

В воскресенье максимальные отметки у термометров ожидаются до +8 градусов. В среднем по стране ожидается +1… +6 градус. На востоке, в центре и на севере по данным Meteoprog – от -2 до +5 градусов.

По данным Укргидрометцентра ночные морозы на западе будут достигать отметок до -7 градусов в субботу. Днем там ожидается потепление до +3… +5 градусов. На остальных территориях ночью до -1 градуса, а днем - +3… +7 градуса.

Уже 21 марта среднесуточная амплитуда станет шире. Так, на западе термометры днем покажут +4… +8 градусов, а уже ночью там ожидаются морозы до -5… -8 градусов.

В остальных регионах страны днем будет похожая температура, но ночью термометры не опустятся ниже отметки в -5 градусов.

Погода в Украине на 20 и 21 марта от Meteoprog (скриншоты: gismeteo.ua)