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В жизни этих знаков Зодиака в октябре 2021 начнется "белая полоса"

Новина українською →
Пятница 24 сентября 2021 05:30
В жизни этих знаков Зодиака в октябре 2021 начнется "белая полоса" Фото: Гороскоп на октябрь 2021 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на октябрь 2021 сулит трем знакам Зодиака много удачи и везения в эпицентре осени. Астрологи рассказали, кто эти счастливчики и как им добиться высот - в карьере, бизнесе, любви, отношениях.

Об этом пишет Astrorok.

Овен

Вам удастся отдохнуть от материальных проблем - они в октябре решатся быстрее обычного. Астрологи советуют меньше думать о деньгах и работе, а больше - о личной жизни. Отношения в семье наладятся, а если вы в поиске второй половинки - вам улыбнется удача.

Дева

В октябре представителей знака ждет карьерный рост и преодоление преград. Если вы подойдете к этим вопросам прагматично, обдумано и рационально, вас ждет большой успех. Энергия будет переполнять вас. А вот в личной жизни может быть ревность, конфликты и разборки..

Весы

Октябрь 2021 года станет для Весов месяцем ярких свершений и неожиданных предложений. Не отказывайтесь от новых возможностей, иначе будете долго топтаться на месте. Вам предстоит часто куда-то ездить, общаться с новыми людьми и завязывать контакты.

Рыбы

Астрологи говорят, что Рыбы стремительно поднимутся по карьерной лестнице, укрепят финансовое положение. Но не забывайте уделить время второй половинке, детям, родителям - ваша семья в вас нуждается. Тем, кто пока еще не встретил настоящую любовь, выпадет шанс интересного знакомства.

Ранее астрологи также рассказали про знаки Зодиака, которых в октябре ждет наоборот - "белая полоса".

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