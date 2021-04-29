Жизнь этих знаков Зодиака ждут грандиозные перемены в мае: проверьте себя в списке везунчиков!

Близнецы

Любящим перемены Близнецам май сулит большую удачу. Не обойдется без трудностей и приключений, но в целом месяц будет очень удачливым для вас. Астрологи говорят, что вы сможете получить много новых эмоций, заведете полезные знакомства. Если вы творческий человек, ждите прилива вдохновения и новых сил.

Рак

Энергетический запас Раков повысится до максимума в мае. Будут и трудности, но стойкость и сила вашего духа поможет вам остаться на плаву в любой сфере жизни. Дилеммы, споры и различного рода негатив не смогут сокрушить силу воли этих людей.

Стрелец

В мае Стрельцам можно не бояться никого и ничего, поскольку большинство ваших недоброжелателей будут заняты своими личными делами. Стрельцам удастся в этом месяце взять инициативу на себя и добиться успехов. Астрологи считают, что вам удастся выйти победителями, но при этом сохранить большую часть энергии на другие дела.

Водолей

Водолеи в мае разрулят многие ситуации и добьются больших успехов. В любви ситуация аналогичная - любые неурядицы в отношениях обернутся для вас чем-то позитивным. Возможно, завершатся токсичные отношения либо укрепятся те, которые приносят лишь счастье.