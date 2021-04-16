В жизнь этих знаков Зодиака ворвется удача до конца апреля: везунчиков только четыре!

Овен

Астролог рекомендует Овну выйти их тени и проявить инициативу, тогда вас точно заметят и оценят по достоинству. На первый план выйдут ваши цели, к которым вы стремитесь, и вы сами. Вы станете более волевыми и выносливыми. Проявите напор и решительность, чтобы добиться своего, но забудьте про высокомерие и эгоцентризм - это навредит не только окружающим, но и вам самим.

Близнецы

Близнецам в апреле могут помочь добиться поставленных целей и осуществить задуманное друзья, близкие, покровители. Успех вас ждет в делах, связанных с наследством, общественными организациями, политикой, IT-сферой, бизнесом и торговлей, СМИ. Вы будете особенно активно продвигаться, станете инициативными, решительными.

Лев

В апреле для Львов создается "королевская комбинация", которая будет способствовать успеху через отношения, партнерство, взаимодействие с другими людьми. Ваши возможности в бизнесе и личной жизни значительно расширятся, наступит благоприятное время для заключения перспективных договоренностей и контрактов.

Скорпион

В апреле вы почувствуете прилив сил и желание реализовывать свои планы. Это может быть достаточно напряженный период, но весьма продуктивный, так как ваше продвижение всегда идет через риски и кризисы. Будут предоставлены возможности, чтоб решить финансовые вопросы, например, предоставленный кредит, помощь в долг со стороны, оставленное наследство.