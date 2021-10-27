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Жизнь этих знаков Зодиака совершит крутой поворот в ноябре: избранных - четверо

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на ноябрь 2021 расскажет про четыре знака Зодиака, которым звезды и планеты сулят важные жизненные перемены в последний месяц осени. Астрологи дали важные рекомендации избранным представителям зодиакального круга.

Об этом пишет Slovofraza.

Овен

Астрологи говорят, что ноябрь будет наполнен для Овнов важными и неординарными событиями. В это время вам следует уповать только на самих себя, а также следить за своей репутацией на работе и в бизнесе. Эксперты советуют вам высыпаться и вовремя восполнять свой энергетический потенциал, защищаясь от негатива.

Рак

Для Раков ноябрь станет очень удачным в любви - одиночки могут встретить суженого, а семейные Раки укрепить существующие отношения. В работе и бизнесе у представителей знака также все будет складываться отлично. Вполне возможно, что звезды и планеты столкнут Раков с необходимостью принятия важных решений - доверьтесь своей интуиции.

Дева

Астрологи отмечают, что Девам в ноябре понадобится небольшая эмоциональная встряска. Это может быть путешествие или новое дело. Главное для вас - не поддаваться осеннему сплину и не унывать. Важно доверять своему шестому чувству - оно будет вести вас по правильному пути в ноябре.

Водолей

Ноябрь будет очень благоприятен для финансовой активности. Во второй половине месяца у вас может появиться желание отгородиться от людей и побыть в одиночестве. Это положительно повлияет на ваше настроение и удачу, да так, что ноябрь может стать для вас отправной точкой в новую жизнь. Смените обстановку, раскошельтесь на дорогую обновку - перемены вам к лицу.

Ранее мы писали, что астролог предупредила о напряженном периоде в октябре-ноябре, нас ждут конфликты, убытки и разрывы

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