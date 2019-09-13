Жилой комплекс Республика от КАН: Взгляд изнутри

Фото: ЖК Республика от КАН

KAN создал жилой комплекс по принципу - “нулевого километра” где все необходимое находится под рукой

Компанию KAN можно, без сомнений, назвать не только самым инновационным, но и самым продуктивным девелопером в Киеве. За этот месяц они уже успели открыть ЖК Республика, удивить всех использованием видео Комфорт Тауна на официальной презентации Apple. Также в этом месяце пройдет открытие самого ожидаемого проекта в Киеве – Тетрис Холл и, как вишенка на торте, - совместно с UDP будет презентован UNIT.Home.

Открытие ЖК “Республика” подтвердило точность нейминга проекта, ведь на празднование пришло порядка 6 тысяч человек. Даже так, 6 тысяч счастливых людей з детьми, друзьями и домашними питомцами.

Первое, что сразу бросается в глаза, так скорость реализации. Еще, казалось бы, вчера было пустое поле, а уже сегодня "айфоно-домики" в полном объеме, да еще и с высокими деревьями во дворах. Все четко в заявленные сроки, даже немного раньше, что очень отличается от других застройщиков в Киеве.

Знакомство с жилым комплексом начинается с входной группы и закругленных фасадов, созданных в футуристическом стиле. Видишь все это сочетание и отчетливо понимаешь - здесь хочется жить. На его территории уже есть зеленые газоны и высокие деревья. Вам не нужно будет ждать несколько лет, заселяясь вы сразу получаете зеленый оазис на всей территории жилого комплекса.

В Республику можно влюбиться по многим причинам. Например, за “Академию спорта А+", которая обустроена первыми в Украине кортами для Paddle-Tennis, баскетбольными и футбольными полями, площадками для гольфа, волейбола и бадминтона, work-out зонами, детскими спортивными локациями и велосипедной инфраструктурой (кстати, на территории квартала уже работает станция городской сети велопроката Nextbike). Для всех жителей квартала прокат всего необходимого спортивного оборудования бесплатный, поэтому отговорки не заниматься спортом в жилом комплексе Республика - не принимаются.

Или влюбится за малоэтажность строений в 8-10 этажей. Именно она и создает комфортную среду, в которой люди не ограничены стенами своих квартир. Где все жители могут наблюдать закаты и рассветы, а не бетонные башни и пронзительный ветер. Первые этажи всех домов комплекса отданы под бизнес, они не для продажи. Это нельзя назвать экономически выгодным решением, но компания КАН сознательно пошла на эти шаги. Ведь она никогда не жертвует комфортом жителей.

KAN создал жилой комплекс по принципу - “нулевого километра” где все необходимое находится под рукой. Хотя в пешей доступности и есть метро, но необходимости выходить за территорию комплекса не будет. На его территории уже строится детский сад, общеобразовательная школа и общественный центр. Вместе с ТРЦ “Республика”, которая находится в 5 минутах ходьбы - это будет самым масштабным инфраструктурным проектом в Украине.

Новые жители тестировали уже реализованные баскетбольные, футбольные, волейбольные поля, корты для Paddle-Tennis, собственную BBQ зону, детские игровые зоны и аттракционы и даже поиграли в гольф.

В зоне активностей для детей было создано все необходимое для настоящего веселья: безумная 7-ми метровая фото-зона, огромный твистер, надувные детские батуты, научные шоу, квест комнаты, роллердром и парк веломобилей и даже станция яркого стиля, где можно было покраситься в любой цвет. А вечером для всех болельщиков футбола вместе с каналом Футбол был организован просмотр матча Украина-Литва.

Еще одним украшениями праздника стали выступления певицы Натальи Могилевской, звезды сериала “Школа” Анны Тринчер и известной украинской исполнительницы Jerry Hail. А самые бурные аплодисменты сорвало выступление группы сотрудников девелопера KAN Voices во главе с основателем компании Игорем Никоновым.