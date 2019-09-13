Житловий комплекс Республіка від КАН: Погляд зсередини

Фото: ЖК Республіка від КАН

KAN створив житловий комплекс за принципом "нульового кілометра", де все необхідне знаходиться під рукою

Компанію KAN можна, без сумнівів, назвати не тільки самим інноваційним, але і найпродуктивнішим девелопером в Києві. За цей місяць вони вже встигли відкрити ЖК Республіка, здивувати всіх використанням відео Комфорт Тауна на офіційній презентації Apple. Також в цьому місяці відбудеться відкриття самого очікуваного проекту в Києві - Тетріс Холл і, як вишенька на торті, - спільно з UDP буде презентовано UNIT.Home.

Відкриття ЖК "Республіка" підтвердило точність неймінга проекту, адже на святкування прийшло близько 6 тисяч осіб. Навіть так, 6 тисяч щасливих людей з дітьми, друзями і домашніми вихованцями.

Перше, що відразу падає в очі, це швидкість реалізації. Ще, здавалося б, вчора було порожнє поле, а вже сьогодні "айфоно-будиночки" в повному обсязі, та ще й з високими деревами у дворах. Все чітко в заявлені терміни, навіть трохи раніше, що дуже відрізняється від інших забудовників в Києві.

Знайомство з житловим комплексом починається з вхідної групи і закруглених фасадів, створених у футуристичному стилі. Бачиш все це поєднання і чітко розумієш - тут хочеться жити. На його території вже є зелені газони і високі дерева. Вам не потрібно буде чекати кілька років. Заселяючись ви відразу отримуєте зелений оазис на всій території житлового комплексу.

У Республіку можна закохатися з багатьох причин. Наприклад, за "Академію спорту А +", яка облаштована першими в Україні кортами для Paddle-Tennis, баскетбольними і футбольними полями, майданчиками для гольфу, волейболу та бадмінтону, work-out зонами, дитячими спортивними локаціями і велосипедної інфраструктурою (до речі, на території кварталу вже працює станція міської мережі велопрокату Nextbike). Для всіх жителів кварталу прокат всього необхідного спортивного обладнання безкоштовний, тому відмовки не займатися спортом в житловому комплексі Республіка - не приймаються.

Або закохатися в малоповерховість будівель в 8-10 поверхів. Саме вона і створює комфортне середовище, в якій люди не обмежені стінами своїх квартир. Де всі жителі можуть спостерігати захід сонця та світанки, а не бетонні вежі і пронизливий вітер. Перші поверхи всіх будинків комплексу віддані під бізнес, вони не для продажу. Це не можна назвати економічно вигідним рішенням, але компанія КАН свідомо пішла на ці кроки. Адже вона ніколи не жертвує комфортом жителів.

KAN створив житловий комплекс за принципом "нульового кілометра", де все необхідне знаходиться під рукою. Хоча в пішої доступності і є метро, ​​але необхідності виходити за територію комплексу не буде. На його території вже будується дитячий сад, загальноосвітня школа та громадський центр. Разом з ТРЦ "Республіка", яка знаходиться в 5 хвилинах ходи - це буде наймаштабнішим інфраструктурним проектом в Україні.

Нові мешканці тестували вже реалізовані баскетбольні, футбольні, волейбольні поля, корти для Paddle-Tennis, власну BBQ зону, дитячі ігрові зони і атракціони і навіть пограли в гольф.

У зоні активностей для дітей було створено все необхідне для справжніх веселощів: 7-ми метрова фото-зона, величезний твістер, надувні дитячі батути, наукові шоу, квест-кімнати, роллердром та парк веломобілів і навіть станція яскравого стилю, де можна було пофарбуватися в будь-який колір. А ввечері для всіх уболівальників футболу разом з каналом Футбол був організований перегляд матчу Україна-Литва.

Ще одними прикрасами свята стали виступи співачки Наталії Могилевської, зірки серіалу "Школа" Анни Трінчер і відомої української блогерки Jerry Hail. А самі бурхливі оплески зірвав виступ групи співробітників девелопера KAN Voices на чолі з засновником компанії Ігорем Ніконовим.