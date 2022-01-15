Женский гороскоп с 17 по 23 января: ждите изменений в сфере взаимоотношений

Для творческих людей эта неделя станет благоприятной. Можно воплощать в реальность самые смелые идеи. Особенные перемены ждут в сфере личных взаимоотношений. Но все новое будет благоприятным и спокойным.

От финансовых трат и крупных покупок лучше воздержаться. А деньги направить на полезные дела.

Овен

Вам придется на этой неделе стать настоящими аналитиками. Это поможет успешно выполнить все планы в профессиональной сфере. Смело начинайте творческие проекты – они окажутся очень перспективными.

Телец

У вас на этой неделе получится отыскать ответы на самые актуальные вопросы. Но будьте очень осторожны – из-за личной неприязни есть риск ввязаться в конфликты. Самое разумное будет сейчас – игнорировать подобные ситуации.

Близнецы

Любую конкуренцию вы выдержите успешно. Но вам не следует приступать к чему-то новому и мало изученному. Выполняйте только ту работу, в которой вы хорошо разбираетесь. Постарайтесь больше проводить времени на свежем воздухе, но не забывайте тепло одеваться.

Рак

У вас ожидается в ближайшую неделю много эмоциональных моментов. И большинство из них будут радостные. Приведите в порядок свой рацион и не забудьте устроить разгрузочные дни для своего организма.

Лев

Вам не стоит бросаться по первому зову на помощь. Даже если это зов близких или родных людей. Дайте им шанс разобраться самостоятельно разобраться со своей ситуацией. Эта неделя будет удачна для путешествий.

Дева

Неделя будет наполнена неожиданными встречами со старыми знакомыми. Они точно подарят вам приятные и яркие эмоции. Можете также заняться самообучением, особенно это касается творческой сферы.

Весы

В ближайшую неделю вам рекомендуется никого не слушать и думать только своей собственной головой. Чужое мнение может сбить вас с верного пути. А в денежных вопросах соблюдайте особую осторожность.

Скорпион

Вам астрологи рекомендуют в ближайшие семь дней больше отдыхать и высыпаться. Также стоит заняться какими-нибудь духовными практиками. Постарайтесь никому не лгать – это очень важно. Правда очень быстро всплывет наружу, а последствия такой ситуации окажутся разрушительными.

Стрелец

Поищите ответы на актуальные вопросы в своем прошлом. Также могут помочь разговоры с близкими друзьями. Общение с ними вам подскажет правильное направление и наполнит необходимым вдохновением и энергией.

Козерог

Воздержитесь на этой неделе от кардинальных перемен в сфере личных взаимоотношений. Хорошо все обдумайте и проанализируйте, а только после этого начинайте действовать. Вы можете достичь успехов в спорте, творческой и интеллектуальной деятельности.

Водолей

В общении с окружающими намечаются проблемы и вам трудно будет найти с ними общий язык, как бы вы не старались. Проблему придется решать самостоятельно. А пока – постарайтесь избегать активного общения и поработайте в одиночку.

Рыбы

В ваших возможностях и успехах будут многие сомневаться. Но не стоит сворачивать с намеченного пути. Действуйте именно так, как считаете нужным и правильным – победа будет за вами. У вас наступает отличное время для новых дел и проектов. Впустите в свою жизнь перемены.