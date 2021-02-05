Жена Бабкина рассказала о проблемах перед операцией мужа: мы чуть не плакали

Известный украинский артист Сергей Бабкин страдает редким заболеванием глаз и сейчас находится в Австрии в ожидании операции. Хирургическая процедура могла бы не состояться, если бы не вмешалась супруга музыканта и харьковский врач.

Об этом супруга Сергея Снежана рассказала в своих Instagram-stories.

Накануне операции певец проходил обследование. По возвращению в отель он рассказал жене, что все отменяется, якобы, врач сказал, что перед основной операцией нужна еще дополнительная, после которой нужно находиться в клинике около месяца. У музыканта не было времени столько ждать, ведь зрение стремительно падало.

"Сережа пришел расстроенный, подавленный и рассказал все мне. Мы чуть не плакали. Мы приехали сюда, чтобы сделать что-то, чтобы все исправить, и мы не можем уехать просто так", - поделилась Снежана.

По совету Снежаны музыкант снова пошел в клинику и в кабинете врача связался с харьковским офтальмологом.

Как оказалось, операция, ради которой супруги прилетели в Австрию, возможна, и никаких дополнительных вмешательств не нужно. Медсестра просто неправильно все перевела.

Далее Снежана на страничке в соцсети сообщила подписчикам две хорошие новости. Во-первых, Сергею прооперируют самый больной глаз, а во-вторых, они вернутся в Австрию во второй раз.

"Завтра Сереже делают 1 (самый трудный глаз). И это хорошая новость, потому как утром и этой операции могло не быть. Потом мы улетаем и вернуться сюда должны через 3 недели для манипуляций со вторым глазом. И это очень хорошая новость, потому как...., например, не будет Локдауна в Вене и мы сможем попасть в музеи и магазинчики. Пусть будет так! " - сообщила Снежана.

Сергей и Снежана Бабкины в Австрии (фото: instagram.com/snezhana_babkina)

Как мы писали ранее, известный украинский артист Сергей Бабкин страдает редким заболеванием глаз. В данное время ему необходимо сделать срочную операции. Из-за болезни певец может даже лишиться зрения.