ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Жена Бабкина рассказала о проблемах перед операцией мужа: мы чуть не плакали

Пятница 05 февраля 2021 12:48
Жена Бабкина рассказала о проблемах перед операцией мужа: мы чуть не плакали
Певец Сергей Бабкин теряет зрение, но ждет операции (фото: facebook.com.babkin.official)
Автор: Людмила Жукова

Известный украинский артист Сергей Бабкин страдает редким заболеванием глаз и сейчас находится в Австрии в ожидании операции. Хирургическая процедура могла бы не состояться, если бы не вмешалась супруга музыканта и харьковский врач.

Об этом супруга Сергея Снежана рассказала в своих Instagram-stories.

Накануне операции певец проходил обследование. По возвращению в отель он рассказал жене, что все отменяется, якобы, врач сказал, что перед основной операцией нужна еще дополнительная, после которой нужно находиться в клинике около месяца. У музыканта не было времени столько ждать, ведь зрение стремительно падало.

"Сережа пришел расстроенный, подавленный и рассказал все мне. Мы чуть не плакали. Мы приехали сюда, чтобы сделать что-то, чтобы все исправить, и мы не можем уехать просто так", - поделилась Снежана.

По совету Снежаны музыкант снова пошел в клинику и в кабинете врача связался с харьковским офтальмологом.

Как оказалось, операция, ради которой супруги прилетели в Австрию, возможна, и никаких дополнительных вмешательств не нужно. Медсестра просто неправильно все перевела.

Далее Снежана на страничке в соцсети сообщила подписчикам две хорошие новости. Во-первых, Сергею прооперируют самый больной глаз, а во-вторых, они вернутся в Австрию во второй раз.

"Завтра Сереже делают 1 (самый трудный глаз). И это хорошая новость, потому как утром и этой операции могло не быть. Потом мы улетаем и вернуться сюда должны через 3 недели для манипуляций со вторым глазом. И это очень хорошая новость, потому как...., например, не будет Локдауна в Вене и мы сможем попасть в музеи и магазинчики. Пусть будет так! " - сообщила Снежана.

Жена Бабкина рассказала о проблемах перед операцией мужа: мы чуть не плакалиСергей и Снежана Бабкины в Австрии (фото: instagram.com/snezhana_babkina)

Как мы писали ранее, известный украинский артист Сергей Бабкин страдает редким заболеванием глаз. В данное время ему необходимо сделать срочную операции. Из-за болезни певец может даже лишиться зрения.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Стиль жизни Сергей Бабкин

Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь