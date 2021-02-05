Дружина Бабкіна розповіла про проблеми перед операцією чоловіка: ми ледь не плакали

Співак Сергій Бабкін втрачає зір, але чекає на операцію (фото: facebook.com.babkin.official)

Відомий український артист Сергій Бабкін страждає рідкісним захворюванням очей і зараз перебуває в Австрії в очікуванні операції. Хірургічна процедура могла б не відбутися, якби не втрутилася дружина музиканта і харківський лікар.

Про це дружина Сергія Сніжана розповіла в своїх Instagram-stories.

Напередодні операції співак проходив обстеження. Після повернення в готель він розповів дружині, що все відміняється, нібито, лікар сказав, що перед основною операцією потрібна ще додаткова, після якої потрібно перебувати в клініці близько місяця. У музиканта не було стільки часу чекати, адже зір стрімко падав.

"Сергій прийшов засмучений, пригнічений і розповів мені все. Ми мало не плакали. Ми приїхали сюди, щоб зробити щось, щоб все виправити, і ми не можемо поїхати просто так", - поділилася Оксана.

За порадою Сніжани музикант знову пішов в клініку і в кабінеті лікаря зв'язався з харківським офтальмологом.

Як виявилося, операція, заради якої подружжя прилетіло в Австрію, можлива, і ніяких додаткових втручань не потрібно. Медсестра просто неправильно все перевела.

Далі Сніжана на сторінці в соцмережі повідомила підписникам дві хороші новини. По-перше, Сергію прооперують одне око, а по-друге, вони повернуться в Австрію вдруге.

"Завтра Сергійкові роблять 1 (найважче око). І це хороша новина, тому як вранці і цієї операції могло не бути. Потім ми відлітаємо і повернутися сюди повинні через 3 тижні для маніпуляцій з другим оком. І це дуже хороша новина, тому що...., наприклад, не буде локдауну у Відні й ми зможемо потрапити в музеї та магазинчики. Нехай буде так! "- повідомила Сніжана.

Сергій та Сніжана Бабкіни в Австрії (фото: instagram.com/snezhana_babkina)

Як ми писали раніше, відомий український артист Сергій Бабкін страждає рідкісним захворюванням очей. Зараз йому необхідно зробити термінову операцію. Через хворобу співак може навіть втратити зір.