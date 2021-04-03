Ждите ярких событий и новые возможности: женский гороскоп с 5 по 11 апреля

Гороскоп на апрель говорит о том, что второй весенний месяц будет динамичным и активным. Возможны совершенно непредсказуемые ситуации, а также резкие повороты в карьере, и в сфере личных отношений.
Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в ближайшую неделю, с 5 по 11 апреля. Об этом пишет издание SlovoFraza.
Начало недели заставит переосмыслить поставленные задачи и цели. Вероятно, придется внести коррективы, но именно такая тактика приведет к успеху, даст возможность обрести почву под ногами и поможет завоевать отменную репутацию. Астрологи советуют Овнам подстраиваться под обстоятельства и направлять свою энергию на созидание. Отсутствие агрессии и поиск компромиссов помогут избежать многих неприятностей.
Интуиция в ближайшую неделю станет верным спутником Тельцов. Она поможет выбрать верное направление и оказаться в нужное время в нужном месте. Постарайтесь в ближайшие дни поступать честно и смело, а страхи и сомнения гоните прочь. Удача будет сопровождать тех людей, которые умеют бороться за свое благополучие и защищаться от манипуляторов.
Начните неделю с позитивного настроения, примените упражнения для восстановления спокойствия и не нервничайте по пустякам. Внутренняя гармония поможет не совершить необдуманных поступков, которые могут погубить репутацию или привлечь неприятности в отношениях. Успех ждет тех, кто не имеет привычки откладывать дела в долгий ящик.
Вам на этой неделе понадобится много сил и энергии для воплощения в жизнь самых смелых планов. Неделю нужно начать с восполнения энергии и постараться не откладывать важные дела на потом. Период обещает быть насыщенным, стоит подключить свою интуицию, чтобы не наломать дров и не попасть в лапы к обманщикам.
В ближайшие дни вам очень понадобится все ваше внимание и уверенность в собственных силах. Не обращайте внимание на мелкие неприятности и не позволяйте им выбивать себя из колеи. Настройтесь на то, что все задуманное должно получиться и сможете без труда достичь поставленных целей. Поддержка близких людей и общение помогут восстановить силы и добавят настроения.
Эта неделя станет очень важной и ответственной для Дев. Чтобы избежать воздействия манипуляторов, придется использовать все силы и знания. Чтобы дела пошли в гору, астрологи советуют ни с кем не делиться своими планами, а также не отступать, если что-то пойдет не так. Постарайтесь достичь согласия между умениями и разумом, а предчувствие укажет верный путь.
Астрологи обещают Весам новые знания, которые очень пригодятся для будущих достижений. Не отказывайтесь от предложений усовершенствовать свои навыки. Расширяйте горизонты, займитесь тем делом, которое принесет не только прибыль, но и удовольствие. Удача улыбнется в личной жизни – нужно только открыть свое сердце для любви.
С понедельника займитесь планированием. Неделя станет успешной только в том, случае, если внимательно отнестись к деталям и не совершать опрометчивых поступков. Появится возможность совершить необходимые покупки, которые не только принесут удовольствие, но и принесут счастье в личной жизни. Будьте внимательны – возможно будут знаки о личной жизни.
Неделя принесет множество приятных сюрпризов, особенно, если не отказываться от работы над собой и своими целями. Чтобы получить нужные результаты в ближайшее время, астрологи рекомендуют Стрельцам брать инициативу в свои руки. Для достижения абсолютного успеха понадобятся не только знания, но и умение обходить стороной конфликтные ситуации.
В апреле у Козерогов начнется новый этап жизни, и чтобы изменения легче начали входить в вашу жизнь, астрологи советуют заняться очищением пространства и головы от ненужного хлама. Нужно избавиться от блоков, которые мешают двигаться вперед. А из дома убрать вещи, которые давно уже не радуют. Появится возможность открыть себя с новой стороны, забыть о неприятностях и попрощаться с людьми, которые явно мешали счастливой жизни.
Водолеев ждут совершенно новые возможности и перспективные предложения. Начало недели стоит посвятить позитивному настрою и не зацикливаться на досадных неприятностях. Не стоит становиться заложницами грустных мыслей или необоснованных страхов. Успех в ближайшие дни будет зависеть от умения подстраиваться под меняющиеся обстоятельства.
Посвятите свое время тому, чтобы найти выход из сложной ситуации и открыть для себя путь к счастливой жизни. Важным правилом успеха на этой неделе станет умение абстрагироваться от посторонних. Особенно от тех, кто пытается манипулировать и становится чрезвычайно назойливым. Закаляйтесь и вырабатывайте собственные способы защиты от негативно настроенных личностей.
Напомним, ранее мы писали о том, кому звезды сулят невероятную удачу в апреле.