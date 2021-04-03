Ждите ярких событий и новые возможности: женский гороскоп с 5 по 11 апреля

Женщина-Овен

Начало недели заставит переосмыслить поставленные задачи и цели. Вероятно, придется внести коррективы, но именно такая тактика приведет к успеху, даст возможность обрести почву под ногами и поможет завоевать отменную репутацию. Астрологи советуют Овнам подстраиваться под обстоятельства и направлять свою энергию на созидание. Отсутствие агрессии и поиск компромиссов помогут избежать многих неприятностей.

Женщина-Телец

Интуиция в ближайшую неделю станет верным спутником Тельцов. Она поможет выбрать верное направление и оказаться в нужное время в нужном месте. Постарайтесь в ближайшие дни поступать честно и смело, а страхи и сомнения гоните прочь. Удача будет сопровождать тех людей, которые умеют бороться за свое благополучие и защищаться от манипуляторов.

Женщина-Близнецы

Начните неделю с позитивного настроения, примените упражнения для восстановления спокойствия и не нервничайте по пустякам. Внутренняя гармония поможет не совершить необдуманных поступков, которые могут погубить репутацию или привлечь неприятности в отношениях. Успех ждет тех, кто не имеет привычки откладывать дела в долгий ящик.

Женщина-Рак

Вам на этой неделе понадобится много сил и энергии для воплощения в жизнь самых смелых планов. Неделю нужно начать с восполнения энергии и постараться не откладывать важные дела на потом. Период обещает быть насыщенным, стоит подключить свою интуицию, чтобы не наломать дров и не попасть в лапы к обманщикам.

Женщина-Лев

В ближайшие дни вам очень понадобится все ваше внимание и уверенность в собственных силах. Не обращайте внимание на мелкие неприятности и не позволяйте им выбивать себя из колеи. Настройтесь на то, что все задуманное должно получиться и сможете без труда достичь поставленных целей. Поддержка близких людей и общение помогут восстановить силы и добавят настроения.

Женщина-Дева

Эта неделя станет очень важной и ответственной для Дев. Чтобы избежать воздействия манипуляторов, придется использовать все силы и знания. Чтобы дела пошли в гору, астрологи советуют ни с кем не делиться своими планами, а также не отступать, если что-то пойдет не так. Постарайтесь достичь согласия между умениями и разумом, а предчувствие укажет верный путь.

Женщина-Весы

Астрологи обещают Весам новые знания, которые очень пригодятся для будущих достижений. Не отказывайтесь от предложений усовершенствовать свои навыки. Расширяйте горизонты, займитесь тем делом, которое принесет не только прибыль, но и удовольствие. Удача улыбнется в личной жизни – нужно только открыть свое сердце для любви.

Женщина-Скорпион

С понедельника займитесь планированием. Неделя станет успешной только в том, случае, если внимательно отнестись к деталям и не совершать опрометчивых поступков. Появится возможность совершить необходимые покупки, которые не только принесут удовольствие, но и принесут счастье в личной жизни. Будьте внимательны – возможно будут знаки о личной жизни.

Женщина-Стрелец

Неделя принесет множество приятных сюрпризов, особенно, если не отказываться от работы над собой и своими целями. Чтобы получить нужные результаты в ближайшее время, астрологи рекомендуют Стрельцам брать инициативу в свои руки. Для достижения абсолютного успеха понадобятся не только знания, но и умение обходить стороной конфликтные ситуации.

Женщина-Козерог

В апреле у Козерогов начнется новый этап жизни, и чтобы изменения легче начали входить в вашу жизнь, астрологи советуют заняться очищением пространства и головы от ненужного хлама. Нужно избавиться от блоков, которые мешают двигаться вперед. А из дома убрать вещи, которые давно уже не радуют. Появится возможность открыть себя с новой стороны, забыть о неприятностях и попрощаться с людьми, которые явно мешали счастливой жизни.

Женщина-Водолей

Водолеев ждут совершенно новые возможности и перспективные предложения. Начало недели стоит посвятить позитивному настрою и не зацикливаться на досадных неприятностях. Не стоит становиться заложницами грустных мыслей или необоснованных страхов. Успех в ближайшие дни будет зависеть от умения подстраиваться под меняющиеся обстоятельства.

Женщина-Рыбы

Посвятите свое время тому, чтобы найти выход из сложной ситуации и открыть для себя путь к счастливой жизни. Важным правилом успеха на этой неделе станет умение абстрагироваться от посторонних. Особенно от тех, кто пытается манипулировать и становится чрезвычайно назойливым. Закаляйтесь и вырабатывайте собственные способы защиты от негативно настроенных личностей.