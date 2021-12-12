ru ua
Вс, 12 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеркальная дата 12.12.2021 перевернет жизнь этих знаков Зодиака с ног на голову

Новина українською →
Воскресенье 12 декабря 2021 06:00
Зеркальная дата 12.12.2021 перевернет жизнь этих знаков Зодиака с ног на голову Фото: Гороскоп 2021 (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп 2021 расскажет про знаки Зодиака, которым особенный день, 12.12.2021, что считается зеркальным, принесет важные перемены. Эксперты говорят, что эта дата обладает особенной энергетикой, которая поможет привлечь в свою жизнь благополучие, удачу, а также добиться исполнения желаний.

Об этом пишет 1001goroskop.

Овен

Астрологи говорят, что в делах, где окружающие не путаются у Овна под ногами, он способен 12.12.2021 совершить невозможное!

Зеркальная дата наделит Овна прямолинейным желанием высказывать все, что вы считаете нужным окружающим прямо в лицо. Чтобы такое поведение Овна не стало почвой для ссор, лучше направить свой пыл в какое-нибудь мирное русло.

Рак

Для Рака 12.12.2021 станет временем для действий. Можно сколько угодно строить планы, однако когда-нибудь их надо претворять в жизнь. Возможно, вы решитесь начать какой-то проект, признаться в своих чувствах, купить билеты на море или сделать покупку, о которой мечтали.

Этот день отлично подходит для того, чтобы волевым решением взять быка за рога. И даже если впереди еще долгий путь, не надо бояться: любая дорога начинается с первого шага.

Весы

12.12.2021 Весам следует двигаться напрямую, чтобы добиться успеха. Все просто: никакой хитрости, обмана и попыток что-то скрыть.

Во всех сферах жизни - и в дружбе, и в работе, и в любви - Весам помогут искренность и честность. Четко сформулированная цель откроет перед Весами новые возможности и новые двери.

Что нужно и не нужно делать в зеркальную дату?

В этот день следует излучать позитивную энергию, чтобы привлечь в свою жизнь правильные установки.

Подарите кому-нибудь улыбку, сделайте небольшой сюрприз близкому человеку или коллеге, избавьтесь от негативных мыслей, наведите порядок в доме. Будьте внимательны не только к себе, а и к окружающим. Помогите человеку, который нуждается или пожертвуйте деньги (вещи) на благотворительность.

А вот ссориться и ругаться в этот день категорически нельзя. Не встревайте в конфликты, не пытайтесь выяснять отношения с близкими и уж тем более, с незнакомыми вам людьми.

Ранее астрологи также назвали знаки Зодиака, которым больше всех не повезет до конца 2021-го года.

Читайте LITE в Google News
Гороскоп
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Зимние каникулы в Украине: сколько будут отдыхать школьники и когда
Зимние каникулы в Украине: сколько будут отдыхать школьники и когда