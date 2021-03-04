Землю накроет мощной магнитной бурей: названа опасная дата
Март будет "богат" магнитными бурями, и ближайшая накроет Землю уже 6 марта. Все даты метеоштормов в марте, кому они грозят опасностью больше всего, и как уберечься от их влияния - читайте в нашем материале.
Даты мартовских магнитных бурь назвали в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН.
По мнению астрофизиков, магнитная (геомагнитная буря) представляет собой один из видов геомагнитной активности. Это явление вызвано поступлением в окрестности нашей планеты возмущенных потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли.
Даты мартовских магнитных бурь
Ближайшая магнитная буря ожидается 6 марта, а с 12 по 21 число будет целая серия колебаний, с пиком активности 18-19 числа.
Магнитные бури в марте (скрин: tesis.lebedev)
Кому опасны дни магнитных бурь
В первую очередь влияние магнитных бурь на себе чувствуют метеочувствительные люди, люди в возрасте, а также те, у кого есть какие-либо хронические болезни и состояния. Особенно речь идет о гипертониках, гипотониках, людях с сердечно-сосудистыми проблемами.
При этом беспричинная усталость, апатия, сонливость, приступы головной боли могут быть и у тех, кто считает себя абсолютно здоровым.
Врачи советуют внимательно следить в эти дни за своим состоянием, избегать стрессов, психоэмоциональных и физических нагрузок. Если у вас есть проблемы с давлением, его нужно контролировать, следить за сердечным ритмом.
Как минимизировать влияние магнитной бури на организм:
- избегайте стрессов и сильной физической активности, а тренировку замените прогулкой на свежем воздухе,
- постарайтесь выспаться,
- откажитесь от алкоголя, курения, кофе, других бодрящих напитков, тяжелой еды,
- примите контрастный душ утром и теплую ванную перед сном.
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