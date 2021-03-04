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Землю накроет мощной магнитной бурей: названа опасная дата

Новина українською → Четверг 04 марта 2021 19:48
Землю накроет мощной магнитной бурей: названа опасная дата Магнитная буря накроет Землю в марте (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Март будет "богат" магнитными бурями, и ближайшая накроет Землю уже 6 марта. Все даты метеоштормов в марте, кому они грозят опасностью больше всего, и как уберечься от их влияния - читайте в нашем материале.

Даты мартовских магнитных бурь назвали в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН.

По мнению астрофизиков, магнитная (геомагнитная буря) представляет собой один из видов геомагнитной активности. Это явление вызвано поступлением в окрестности нашей планеты возмущенных потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли.

Даты мартовских магнитных бурь

Ближайшая магнитная буря ожидается 6 марта, а с 12 по 21 число будет целая серия колебаний, с пиком активности 18-19 числа.

Землю накроет мощной магнитной бурей: названа опасная дата

Магнитные бури в марте (скрин: tesis.lebedev)

Кому опасны дни магнитных бурь

В первую очередь влияние магнитных бурь на себе чувствуют метеочувствительные люди, люди в возрасте, а также те, у кого есть какие-либо хронические болезни и состояния. Особенно речь идет о гипертониках, гипотониках, людях с сердечно-сосудистыми проблемами.

При этом беспричинная усталость, апатия, сонливость, приступы головной боли могут быть и у тех, кто считает себя абсолютно здоровым.

Врачи советуют внимательно следить в эти дни за своим состоянием, избегать стрессов, психоэмоциональных и физических нагрузок. Если у вас есть проблемы с давлением, его нужно контролировать, следить за сердечным ритмом.

Как минимизировать влияние магнитной бури на организм:

  • избегайте стрессов и сильной физической активности, а тренировку замените прогулкой на свежем воздухе,
  • постарайтесь выспаться,
  • откажитесь от алкоголя, курения, кофе, других бодрящих напитков, тяжелой еды,
  • примите контрастный душ утром и теплую ванную перед сном.

Ранее мы писали, что к Земле приближается самый быстрый астероид.

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