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Землю накриє потужною магнітною бурею: названа небезпечна дата

Новость на русском → Четвер 04 березня 2021 19:48
Землю накриє потужною магнітною бурею: названа небезпечна дата Магнітна буря накриє Землю в березні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Березень буде "багатий" магнітними бурями, і найближча накриє Землю вже 6 березня. Всі дати метеоштормів у березні, кому вони загрожують небезпекою найбільше, і як вберегтися від їх впливу - читайте в нашому матеріалі.

Дати березневих магнітних бур назвали в Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

На думку астрофізиків, магнітна (геомагнітна буря) представляє собою один з видів геомагнітної активності. Це явище викликане надходженням в околиці нашої планети обурених потоків сонячного вітру і їх взаємодією з магнітосферою Землі.

Дати березневих магнітних бур

Найближча магнітна буря очікується 6 березня, а з 12 по 21 число буде ціла серія коливань, з піком активності 18-19 числа.

Землю накриє потужною магнітною бурею: названа небезпечна дата

Магнітні бурі у березні (скрін: tesis.lebedev)

Кому небезпечні дні магнітних бур

У першу чергу вплив магнітних бур на собі відчувають метеочутливі люди, люди у віці, а також ті, у кого є які-небудь хронічні хвороби і стани. Особливо йдеться про гіпертоніків, гіпотоніків, людей з серцево-судинними проблемами.

При цьому безпричинна втома, апатія, сонливість, напади головного болю можуть бути і в тих, хто вважає себе абсолютно здоровим.

Лікарі радять уважно стежити в ці дні за своїм станом, уникати стресів, психоемоційних та фізичних навантажень. Якщо у вас є проблеми з тиском, його потрібно контролювати, стежити за серцевим ритмом.

Як мінімізувати вплив магнітної бурі на організм:

  • уникайте стресів і сильної фізичної активності, а тренування замініть прогулянкою на свіжому повітрі,
  • постарайтеся виспатися,
  • відмовтеся від алкоголю, куріння, кави, інших бадьорливих напоїв, важкої їжі,
  • прийміть контрастний душ вранці і теплу ванну перед сном.

Раніше ми писали, що до Землі наближається найшвидший астероїд.

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