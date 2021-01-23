Затянет дождями с штормовым ветром: в Украину идет волна непогоды

Погода в Украине скоро поменяется с приходом нового циклона. Он принесет дожди, порывы ветра, но вместе с тем и потепление. Погода испортится уже в воскресенье, 24 января, а суббота 23-го будет солнечной с умеренной облачностью.

Прогнозом погоды на выходные поделились с нами синоптики Украинского гидрометцентра.

23 января синоптики обещают ясный день, но ветер может быть сильным - скорость 7-12 метров в секунду. На Западе и Юге ожидаются большие "плюсы" днем - от +7 до +11 градусов, а в Крыму даже до +13. В остальных областях днем +2+5 тепла. Ночью по стране от -1 до +4 градусов.

В Киеве сегодня будет +2+4, ночью 0... -2, сильный ветер, но без осадков.

Погода в Украине 23 января (скрин: meteo.gov.ua)

24 января температура выровняется почти по всей стране, но при этом на Западе и Юге похолодает. Ожидается от +4 до +8 днем, на Юге чуть выше - от +7 до +10 градусов. Ночью +1+6 по Цельсию. Ветер будет сильным - от 7 до 12 метров в секунду.

Циклон принесет дожди, хоть и небольшие. Наименьшая вероятность осадков - на Востоке.

В Киеве в воскресенье дождь, температура +5+7 днем, ночью +2+4 градуса, сильный ветер.

Погода в Украине 24 января (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее синоптики в прогнозе до конца января предупредили о возвращении морозов в Украину.

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