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Вызывает зависимость: MONATIK назвал топ-5 любимых городов Украины

Lite » Стиль жизни 24.08.2019 - 09:36
Вызывает зависимость: MONATIK назвал топ-5 любимых городов Украины
MONATIK (фото: instagram.com/monatik_official)
Татьяна Турликьян
Руководитель проекта LITE

Всегда особенное место в сердце Монатика занимает родной Луцк

Дима Монатик (MONATIK) в День Независимости Украины специально в комментарии LITE подготовил свой “топ” городов нашей страны, которые певец в обязательном порядке советует посетить. Некоторые города подарили ему вдохновение на новые песни, другие просто “похитили” сердце. Но каждый уголок родной страны оставил свой отпечаток в памяти MONATIK`а. Дмитрий также описывает эти воспоминания и эмоции.

№1 Киев

“Город-дом, город-мотивация, город-мечта, город-ритм. В нем огромнейшее количество мест, богатых на воспоминания, столь разнообразных, но однозначно очень особенных и дорогих”.

MONATIK — LOVE IT ритм

№2 Одесса

“Любовь! Любовь! Любовь! Город, который с первого посещения вызывает зависимость. Город, в котором сняты такие видео работы как "Кружит" и "Vitamin D". Это родной город нашего любимого режиссера Таню Муиньо! В Одессе живут потрясающие, светлые, уже такие родные, талантливые люди. В этом городе я сейчас пишу эти ответы)) Одесса-Поэтесса!”

MONATIK - Vitamin D

№3 Луцк

“Родной город. Город первых поцелуев, плохих и хороших оценок, первых танцев и переломов. Город детства, юношества. Город самой вкусной Пиццы и самой первой музыки”.

№4 Львов

“Город невероятной красоты, вкусноты и вдохновения. Сердце культурного наследия Украины. До самой скорой встречи!”

Вызывает зависимость: MONATIK назвал топ-5 любимых городов Украины

"Луцк - город первых поцелуев", на фото Дмитрий с женой Ириной

№5 Харьков

“Город, в котором были созданы первые песни, которые вошли в первый альбом S.S.D. (такие как “ДыМ” и “Прости”). Город, пропитанный творчеством, и богат талантами. Лучшие Би-Бои, в моем субъективном понимании, всегда были из Харькова”.

К слову. отметим, что уже 25 августа на телеканале "1+1" старутет новый сезон Танці з зірками 2019. В предыдущих сезона в тройку жюри проекта также входил и MONATIK. Но вот в этот раз исполнитель отправляется в масштабный тур. Поэтому его место займет всемирно известный британский хореограф Франциско Гомес.

Также напомним, что ранее супруга MONATIK'а Ирина очаровала сеть фото с сыночками. Также Ирина показала зажигательный танец Дмитрия с сыном!

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