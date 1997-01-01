(У)роки Незалежності

Слабке місце полягає в тому, що Меморандум не містить прописаного механізму дій у разі порушення чи невиконання. У ньому лише зазначається, що коли виникає гостра ситуація, непорозуміння, держави - підписанти Меморандуму збираються на консультації. До того ж до Меморандуму не було ніякого додатку. Ясна річ, що Росія була найбільше зацікавлена в тому, щоби в Меморандум не включати жодних механізмів щодо порушника.



Твердження, що Росія би на нас не напала, якби Україна не відмовилася від ядерного статусу – повна дурниця. Припустимо, що в нас є ядерна зброя, а Росія засилає в Крим чи на Донбас своїх "человечков" і ці "человечки" захоплюють Крим і розпочинають війну на Донбасі. Хіба ми запустили б стратегічні ракети по Росії, яка має другий ядерний потенціал у світі після США? А уявляєте, що ми отримали б у відповідь? Ми б отримали відповідь у тисячократ.



Якби Україна залишилися з ядерною зброєю, це призвело б до міжнародного скандалу і навіть до міжнародної блокади України з боку провідних держав світу, і перш за все з боку США. Сьогодні ми могли б бути як Північна Корея. За сьогоднішньої ситуації ми точно не могли б звернутися за підтримкою до тих країн, які сьогодні допомагають Україні у війні з Росією.



Варто також згадати, скільки на території України після здобуття незалежності було інцидентів із вибухами наших військових складів. На території України було також три склади ядерної зброї для стратегічних ракет – це ракети стратегічної дальності, 10 тисяч кілометрів і більше. На території України базувався третій ядерний потенціал у світі. Уявімо собі надзвичайну подію на такому складі. Водночас зберігання і відновлення ядерної зброї дуже і дуже затратне.



У сучасному світі уже є чимало неядерних еквівалентів ядерній зброї – і для стримування потенційного агресора, і для надійної оборони. Це, серед іншого, надвисокоточна могутня дальнього радіусу дії зброя. В України є все необхідне для її розробки і виготовлення.

