(У)роки Незалежності

Україна
розглядалася як країна потенційно небезпечна, бо вона мала, по-перше, стратегічні ракети з
ядерними боєголовками і, по-друге, низку підприємств, які могли випускати такі ракети. Це
були "Південмаш", харківський "Хартрон". Не підписати Меморандум ми не могли. Діяти всупереч
США і Росії Україна на той час не могла, тому що знаходилася під тиском і була надзвичайно
залежною від позиції цих країн. Але поборотися за самі умови Україна, а саме її керівництво
могли й мали би.
Укладаючи Будапештський меморандум президент Кравчук, а тим
більше президент Кучма не попіклувалися про далеке майбутнє країни. Це призвело до того, що
Меморандум був фактично перекреслений. Українському керівництву не вистачило мудрості і
досвіду для проведення міжнародних переговорів, щоби в обмін на виконання своїх зобов'язань
за Меморандумом отримати належно оформлені в міжнародно-правовому документі гарантії
безпеки.
Фактично Меморандум — це документ про наміри. І хоча багато політиків
стверджують, що в нас є всі підстави вимагати досягнення цих гарантій, а українська влада не
висувала цих вимог. Але мені здається, що українська влада тому й не висувала таких вимог,
бо підстав для них в принципі не було.
Водночас я не думаю, що наявність цих
гарантій зупинила би Росію, навряд чи. Кремль діє з готовністю порушувати будь-які
міжнародні угоди, будь-які конструкції безпеки. З огляду на дії Росії, нам навіть не стільки
потрібно було покладатися на якісь гарантії, скільки поставити умову, щоби наше ядерне
роззброєння відбувалося протягом 20-30 років, наприклад, і щоби за чей період ми отримували
відповідні інвестиції для розвитку.