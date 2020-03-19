Выставка «Сила подписи» приглашает на виртуальную экскурсию

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Выставка «Сила подписи» - ответ на новый вызов современного мира

Сегодня виртуальные туры становятся главным источником новых впечатлений. Венская опера во время карантина бесплатно демонстрирует спектакли в онлайне, Берлинская филармония и Метрополитен Опера в Нью-Йорке предоставляют доступ к архивным концертам и постановкам. Не остаются в стороне и украинские организаторы. Уже на этой неделе украинцы смогут, не выходя из дома, прогуляться по интерактивной выставке «Сила подписи».

Экспозиция выставки, созданной к 15-летию юридической фирмы Sayenko Kharenko, переведена в формат 3D и доступна по ссылке.

Онлайн-путешествие в 3D-формате рассказывает историю подписи от шумеров до наших дней. Благодаря виртуальному туру можно очутиться в библиотеке с огромными книгами, которые рассказывают о важнейших подписях в истории человечества. Увидеть уникальные документы: универсал гетмана Ивана Выговского 1663 года, черновик VI Универсала, который впервые в ХХ веке провозгласил независимое украинское государство, Акт восстановления Украинского Государства 1941 года, распоряжение Симона Петлюры о начале партизанской работы, напечатанное на носовом платке. Узнать историю подписания Акта провозглашения независимости Украины и Беловежского соглашения в 1991 году — документов, которые завершили историю Советского Союза и оформили рождение независимых стран.

«Виртуальный тур «Сила подписи» — наш ответ на новый вызов современного мира, когда любые передвижения и путешествия ограничены. Сегодня наша жизнь во многом изменилась, но неизменными осталось стремление к новым знаниям и впечатлениям и, конечно же, сила подписи. За каждой подписью всегда стоит личный выбор и наша цель – помочь сделать его ответственным и осознанным», — рассказывает организатор проекта Михаил Харенко.

В ближайшее время организаторы квест-музея планируют запустить сайт со всеми материалами выставки на украинском и английском языках, а также с видеоэкскурсиями.

Напомним, интерактивная выставка «Сила подписи» в декабре 2019 года с успехом прошла в Киевской городской галерее искусств «Лавра».