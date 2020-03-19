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Виставка «Сила підпису» запрошує на віртуальну екскурсію

Lite » Стиль життя 19.03.2020 - 14:02
Виставка «Сила підпису» запрошує на віртуальну екскурсію
Фото: прес-служба

Виставка «Сила підпису» - відповідь на новий виклик сучасного світу

Сьогодні віртуальні тури стають головним джерелом нових вражень. Віденська опера під час карантину безкоштовно демонструє вистави в онлайні, Берлінська філармонія та Метрополітен-опера у Нью-Йорку надають доступ до архівних концертів та вистав. Не залишаються осторонь і українські організатори. Вже цього тижня українці зможуть, не виходячи з дому, прогулятися інтерактивною виставкою «Сила підпису».

Експозиція виставки, створеної до 15-річчя юридичної фірми Sayenko Kharenko, переведено у формат 3D і доступна за посиланням.

Виставка «Сила підпису» запрошує на віртуальну екскурсію

Онлайн-подорож у 3D-форматі розповідає історію підпису від шумерів до наших днів. Завдяки віртуальному туру можна потрапити до бібліотеки з величезними книгами, що розповідають про найважливіші підписи в історії людства. Побачити унікальні документи: універсал гетьмана Івана Виговського 1663 року, чернетку VI Універсалу, який вперше у ХХ столітті проголосив незалежну українську державу, Акт відновлення Української Держави 1941 року, розпорядження Симона Петлюри про початок партизанської роботи, надруковане на носовій хустці. Дізнатися історію підписання Акта проголошення незалежності України та Біловезької угоди в 1991 році — документів, що завершили історію Радянського Союзу та оформили народження незалежних країн.

Виставка «Сила підпису» запрошує на віртуальну екскурсію

Виставка «Сила підпису» запрошує на віртуальну екскурсію

«Віртуальний тур «Сила підпису» — наша відповідь на новий виклик сучасного світу, коли будь-які подорожі обмежені. Сьогодні наше життя багато в чому змінилося, але незмінним залишається прагнення до нових знань та вражень і, звичайно, сила підпису. За кожним підписом завжди стоїть особистий вибір і наша мета – допомогти зробити його відповідальним та усвідомленим»», — розповідає організатор проєкту Михайло Харенко.

Найближчим часом організатори квест-музею планують запустити сайт з усіма матеріалами проєкту українською та англійською мовами, а також відеоекскурсіями.

Нагадаємо, інтерактивна виставка «Сила підпису» в грудні 2019 року з успіхом відбулася в Київській міській галереї мистецтв «Лавра».

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