Выходные под знаком Новолуния: астрологи назвали главных счастливчиков в эти дни

Гороскоп на выходные для всех

Суббота станет волшебным днем, так как энергетика будет очень светлой и поможет воплотить в жизнь самые заветные желания. Сильно активничать в субботу не стоит, но составить планы на ближайший месяц, зарядиться позитивом – нужно обязательно.

В воскресенье можно проявить больше активности, и в некоторых ситуациях даже не стоит терять времени – нужно действовать. Этот день создан для созидания, благотворительности, помощи другим людям. Все, что будет отдано и потрачено – вернется в ближайшее время в многократном объеме.

Знаки Зодиака – счастливчики выходных

Овен

Удача улыбнется в профессиональной сфере и особенно повезет тем, кто задумывался о смене работы. Возможно поступит предложение, от которой будет сложно отказаться. Не торопитесь давать ответ сразу – дайте эти два выходных дня и себе, и работодателю. Наведите справки, обдумайте варианты, взвесьте все "за" и "против".

Близнецы

Выходные подарят возможность заняться любимым делом – шоппингом. Все необходимые условия сложатся наилучшим образом – финансы, свободное время и настроение. Если вдруг вам не захочется выходить из дому из-за жары, то воспользуйтесь возможностью покупок в интернете.

Дева

Астрологи рекомендуют Девам заняться на выходных своей внешностью. Лучше всего это делать с помощью стилиста, но вы сможете справиться с этой задачей и самостоятельно - выгребайте из шкафа все содержимое и попробуйте составить новые комбинации. Этого занятия вам хватит на все выходные – и настроение улучшится.

Опасности Новолуния

По словам астролога Марины Скади, 10 июля ожидается опасный период, когда Луна будет без курса – с 19:10 до 03:20. В это время есть риск совершить ошибку, за которую потом придется долго расплачиваться. Это время подходит для самоанализа и выявления своих слабых сторон. Впечатления от событий, которые произойдут после 7 часов вечера 10 июля, могут быть обманчивыми и противоречивыми.

Новолуние в Раке 10 июля 2021 года