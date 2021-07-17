Выходные будут сложными и непредсказуемыми: кому из знаков Зодиака повезет 17-18 июля

Гороскоп на июль говорит о том, что второй летний месяц станет сложным периодом. Ожидаются внезапные изменения во многих сферах жизни, срывы планов, конфликты и недопонимание с близкими людьми.

Астрологи рассказали, какие сюрпризы приготовили звезды на выходные, 17 и 18 июля, а также назвали главных счастливчиков в эти дни. Об этом сообщает ТСН.

Гороскоп на 17-18 июля для всех

Суббота будет удачной для любых кардинальных перемен – внешних, внутренних, физических, моральных. Можно провести работу над ошибками, нужно составлять перспективные планы и приступать к реализации новых проектов, начинать ремонт или отправляться в поездки. Очень важно в этот день извиниться перед теми, кого вы обидели – вам пойдут навстречу и обязательно простят.

В воскресенье день будет довольно опасный, есть риск стать жертвой мошенников или участником афер. Прежде чем что-то делать или говорить – хорошенько подумайте. Максимально сдерживайте свои эмоции – есть большой шанс наломать таких дров, на разбор которых уйдет потом много времени и сил.

Знаки Зодиака, которым повезет 17-18 июля

Телец

У этого знака Зодиака неожиданно наметятся благоприятные перемены в личной жизни. Они произойдут не сами по себе, придется потрудиться, чтобы наладить отношения с любимым человеком. Попытайтесь обсудить с партнером то, что между вами происходит, дайте ему высказать причины своего недовольства, после этого – можете поделиться тем, что вас не устраивает. Результат устроит и порадует обоих.

Близнецы

Назначайте на выходные встречу с любимым человеком. Именно в эти дни она окажется удачной не только в плане организации, но и вполне вероятно, приведет к тому, что ваши отношения перейдут на новый уровень. Это может быть совместное решение или предложение руки и сердца. Не бросайтесь с криком на шею: "я согласна!". Нужно выдержать паузу.

Стрелец

Проведите выходные в свое удовольствие, совместите приятное с полезным, займитесь очищением своего организма – внутри и снаружи. Пейте как можно больше минеральной воды, поплавайте в бассейне или озере, примите ванну с морской солью или отварами трав. Если хотите изменить внешность – подумайте об осветлении волос – в вашей жизни начнется светлая полоса.