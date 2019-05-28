"Вы не можете всем нравиться": Маша Ефросинина дала мощный жизненный толчок

Ефросинина призывает каждого жыть сейчас!
Маша Ефросинина вновь подробно написала и поделилась с поклонниками жизненной мудростью. Украинская телеведущая вывела несколько правил, которые определила за годы своей жизни. Напомним, что 25 мая Евросининой исполнилось 40 лет. В связи с юбилеем ведущая и решила делиться с поклонниками различными советами и мудростью.
"Чему меня научил и что открыл мой первый сорокет", - так начинает свое повествование Ефросинина.
К примеру, одно из правил гласит: люди способны меняться. При этом, по словам телеведущей, чаще в лучшую сторону.
"Если говорить о переменах к лучшему, то эта способность человека спасает отношения, излечивает от недугов и ведет к успеху. Самые разрушающие качества человечества - зависть, алчность и болезненное тщеславие! Бегите от таких людей. Вот они вряд ли изменятся. Жизнь с ними разберется. Поверьте, точно разберется!" - советует ведущая.
Также Ефросинина делится очень мощной мотивацией. И объясняет, что жить нужно сейчас и сегодня, так как никто не знает, сколько ему отведено.
"Лучший толчок начать менять свою жизнь - спросить себя: "А когда, если не сейчас? Ведь завтра может не настать". Действуйте прямо сейчас. К черту все, никому до вас особо нет дела - обсудят и забудут! А жизнь у вас одна, и ведь, действительно, неизвестно, сколько вам осталось!"
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Дале Ефросинина дает еще несколько важных советов:
Поклонники Ефросининой пришли в восторг от ее нового поста:
Напомним, до этого 40-летняя Ефросинина поделилась жизненной мудростью по поводу внешности и молодости.
Также Маша Ефросинина обратилась к матерям с важной просьбой.Она призывает каждого родителя быть другом своему ребенку и поддерживать его, особенно в сложный период сдачи ЗНО.