Встреча с половинкой гарантирована: астрологи назвали счастливчиков 14 февраля

День Святого Валентина сулит массу приятных моментов и подарков. Некоторым пока еще не повезло встретить своего человека, но звезды и планеты активно им в этом помогают.

Овен

Этот храбрый и самоуверенный знак получит знак свыше. У самых стойких одиночек есть шанс встретить свою любовь, ради которой захочется взять дело в свои руки, показать потенциальному партнеру свои намерения и четко объяснить, что он хочет от отношений. Это может напугать человека на другом конце любовной головоломки, но у этих отношений есть очень большие шансы на будущее. Поэтому обе стороны смогут достигнуть компромисса.

Рыбы

Рыбам повезет обрести себя и понять, что они хотят на самом деле от отношений. Они поймут, что к себе нужно относиться с такой же заботой и нежностью, как и к другому человеку. И именно это поможет Рыбам увидеть того человека, который станет для них самым важным и затмит все увлечения, которые были в жизни до этого момента. Не слушайте советов других людей и начинайте действовать смело, но аккуратно.

Скорпион

Скорпионы смогут 14 февраля вскружить голову. Ожидается новое знакомство, взрыв переживаний и эмоций. Общение будет наполнено чувственностью и интимностью. Сначала оба участника любовной игры будут настроены на быстрые и горячие отношения, но со временем станет понятно, что связь перерастает во что-то более постоянное и серьезное.