"Встреча с мужем – знак свыше": Маричка Падалко рассказала о семейном счастье, последствиях COVID и депрессии

За более чем 20 лет работы на телевидении Маричка Падалко создала образ успешной во всех планах женщины, которой одинаково легко даются прямые эфиры, воспитание троих детей и экстремальные виды спорта… Но оказывается, у всегда позитивной украинской звезды есть свои слабости.

В эксклюзивном интервью Lite ведущая ТСН на 1+1 откровенно рассказала о подводных камнях работы с "негативом" и тревогах. А еще – о важности соблюдать баланс в семейных отношениях и умении уделять время себе, которое выработалось не сразу.

Вы – одна из самых известных телеведущих, звезда 1+1, жена, мама… Откуда столько энергии?

Откуда такое впечатление, что у меня много энергии, честно говоря, не знаю. Это не совсем правильная формулировка, потому что она предполагает, что у меня априори ее много, но я сама не чувствую такого. А как раз наоборот – это то, чего мне не хватает. И вопрос: где ее брать?

Мне еще в детстве бабушка говорила: "Когда нет сил и плохое настроение, просто начинай что-нибудь делать – и энергия появится". И вот маленькой я запомнила ее слова. Тогда еще не понимала, как это работает, а теперь точно знаю, что она была права.

Когда начинаю нервничать, или когда у меня эмоциональный упадок, начинаю убираться и как-то восстанавливаюсь из-за этого. Думаю, ощущение у окружающих, что у меня много энергии, оттого, что я много делаю. А много я стараюсь делать, чтобы из этих дел эту энергию себе и брать. Вот и все.

Маричка Падалко ценит себя во всех возрастах (фото: пресс-служба 1+1)

Как относитесь к возрасту?

В новостях мы сообщаем факты без оценочного суждения. Вот для меня возраст так же факт, который я никак не оцениваю – ни свой, ни кого-то другого.

Свой возраст воспринимаю и горжусь каждым годом. Лет 5 назад благотворительный фонд "Квитна", лицом социальной кампании которого я являюсь, повел меня на мой первый обзор к маммологу, на мое первое УЗИ.

И когда я пришла в клинику, там уже была заполнена карточка. То ли было ошибкой, то ли они не знали, сколько мне лет, и боялись ошибиться, но напротив моей фамилии стояла цифра – 27 лет. Наверное, я должна была бы порадоваться. Но когда прочла, то внутри почему-то появилось очень сильное сопротивление этой цифре.

Потому что я себе представила, сколько еще должна пережить после 27 лет! Развестись – раз, встретить мужчину своей жизни – два, родить троих детей – три, недосыпать кучу ночей, пережить все волнения, связанные с возможной потерей карьеры из-за рождения детей – четыре. И я себе подумала: фух, слава богу, мне не 27!

Я люблю все-таки свой возраст. То есть мне кажется, что я ценю себя в каждом возрасте. Точно не плачу: о боже, мне 45, а не 25. У меня такого нет.

Назовите свои главные секреты красоты.

Когда мы оцениваем свой внешний вид, учитывая, какой образ жизни ведем, мы не можем быть объективными. У нас нет возможности сравнить: а как мы бы выглядели, если бы жили иначе?

Можно только в компьютерной программе увидеть, как ты можешь выглядеть, если, например, будешь есть бесполезную пищу, пить алкоголь, курить и спать.

Тренировка – лучший способ релаксации или антистресса (фото: пресс-служба 1+1)

Мне кажется, что отличный внешний вид в первую очередь – это наследственность. Мои предшественницы – мама и бабушка – довольно молодо выглядели. Плюс я никогда в жизни не курила, почти не пью алкоголь. Но опять-таки, не знаю, влияет ли это или не влияет на мою внешность?

Знаю, что, наверное, на меня плохо влияет частое недосыпание. Но с другой стороны, утренние эфиры приучили меня рано ложиться спать. Надеюсь, я являюсь подтверждением теории ученых, что самый важный сон – это тот, который ты успеваешь проспать до 12 ночи. Именно он отвечает за твою красоту и здоровье.

Я, на самом деле, пытаюсь ложиться где-то в 22:00 и просыпаюсь в 4:30, когда мне на эфир. Плюс, верю, что все-таки на твой внешний вид очень хорошо влияют занятия спортом. Мне кажется, что подвижный образ жизни и занятия спортом и внутренне, и внешне тебя делают моложе.

Еще меня индивидуально делает моложе мой маленький рост. Маленьких девушек люди в любом возрасте воспринимают меньше их биологического возраста.

Где берете мотивацию к спортивным тренировкам?

Когда-то я для себя открыла тренировку как лучший способ релаксации или антистресса. Наверное, каждой женщине, за редким исключением, в возрасте после 35-ти лет сложно поддерживать вес. Потому это тоже меня мотивирует заниматься спортом. А еще у меня хорошее настроение, когда занимаюсь спортом, и плохое – когда им не занимаюсь.

А бывает такое, что лень? Говорите себе, что "не хочу сегодня бегать, хочу полежать"?

Бывает. И я тогда я задаю себе вопрос: через час от чего мне будет лучше – от того, что я все же позанимаюсь спортом, буду собой гордиться или отдохну и через час буду собой не гордиться? И для меня ответ очевиден. Таким образом, я просто смотрю несколько шагов вперед. И это помогает мне.

Дети ведущей с детства привыкли к режиму (фото: пресс-служба 1+1)

Придерживаются ли ваши дети какого-нибудь режима?

Режим был базовой основой в нашей семье еще с рождения первого ребенка. Причем теперь понимаю, что это был такой хитрый расчет мужа, потому что я тогда была неопытной мамой. А у Егора уже был ребенок от первого брака на момент рождения нашего первого общего ребенка.

У многих женщин и мужчин, когда они начинают жить во втором браке, есть боязнь совершить те же ошибки, что и в предыдущем. Поэтому они слушают внимательно выводы друг друга, почему не сложились предыдущие отношения.

И я очень хорошо усвоила слова Егора, говорившего, что отношения начали сильно портиться после рождения ребенка. Не потому, что он родился (рождение ребенка в семье – это счастье для обоих), а потому, что эта бесконечная процедура засыпания малыша привела к тому, что родители прекратили общение. У жены с мужем совсем не было личного времени.

И потому с рождением первого ребенка у нас было железное правило – ребенок засыпает в девять вечера. То есть, он может потом проснуться и захотеть поесть в 12, но все равно время спать начинается в девять. Ибо многие родители не спешат рано укладывать ребенка из-за того, что думают: чем ребенок позже уснет, тем он позже проснется, тем они дольше поспят. У нас этого не было.

Это только сейчас, когда дети подросли, у нас время идти в постель сдвинулось к десяти часам. Когда родился второй ребенок, он подстраивался так, чтобы все равно засыпать в 9, независимо от того, сколько у нас было дальше кормлений. Да, они рано просыпались, но мы не меняли график. Также мы потом синхронизировали их обед, и дневной сон.

Потому что, когда у тебя рождается трое детей с такой маленькой разницей, единственный шанс выжить семье и родителям – это иметь хоть какой-то режим. Когда это является естественной привычкой с самого рождения ребенка, они даже не оказывают этому сопротивлению. Они сами рады поспать.

А дети действительно спят или могут почитать книгу в постели либо поиграть в мобильный?

Они ложатся без гаджетов. Честно говоря, в детстве у них гаджетов не было. Мы выключали в 9 свет, и что они делали – это их проблемы. Родителей для детей после девяти не существует. Даже смешная история была несколько лет назад. В тот момент детям было 2, 4 и 6 лет.

Помню, в тот день мы пришли из цирка (не буду рассказывать, что я сама пережила, пока с ними там была), уже всех уложила, уже всем попела, всех погладила. Пришла к себе в комнату, легла возле Егора. И тут меня зовет сын: "Мама". Я показываю Егору, что у меня уже нет сил, поговори с ним. Егор говорит: "Да, дети, 9 часов, спите. Мама тоже человек и тоже нуждается в своих развлечениях". А Миша отвечает: "Папа, она уже в цирке сегодня и так была". (Смеется).

А утром, как они просыпаются? Без боя?

Они сами с будильником просыпаются и включат себе Zoom, если онлайн-обучение. Если нужно идти в школу, то могут идти сами (мы живем неподалеку), или я их подвожу. Поэтому, в принципе, кто хочет, чтобы мама подвезла, рано встает. Кто не хочет, чтобы мама подвезла, тот может проспать, а потом пешком идти в школу. Таких желающих нет. Потому они быстро встают.

На выходных у вас тоже режим?

Нет. На выходных кто когда проснулся, тот тогда и молодец. Никого не пробуждаем. Разве что кто куда-то едет на тренировку или по делам.

На какие кружки сейчас ходят дети?

Миша футболом занимается, Мария – айкидо, а Катя – акробатикой. Девочки от танцев ушли в более силовую спортивную сторону.

Это было их желание?

Да. Я бы хотела, чтобы они и дальше танцевали. А Маша очень хотела что-нибудь такое выбрать, что будет ей частично как самозащита. Как девушка, очень верящая в гендерное равенство и силу женщин, она хочет быть сильной не только изнутри, но и извне. Потому и пошла на айкидо.

Маричка с мужем и дочерью (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Вы с мужем уже много лет вместе. Как думаете, в чем секрет гармонии в вашей семье?

Во-первых, одной любви для семьи недостаточно. Думаю, такие выводы мы сделали еще в предыдущих браках. Например, первый раз я вышла замуж за свою первую любовь. Считала, что это очень круто: ты раз влюбился – и на всю жизнь. А дальше все должно происходить как бы потому, что вы полюбили когда-то друг друга.

Я никогда не воспринимала брак как работу. Когда-то услышала такое мнение, что любовь – это та вещь, которую нельзя сохранить. Это та вещь, которую нужно создавать каждый день. И когда ты эту любовь создаешь каждый день, когда работаешь над отношениями, тогда твой брак может быть успешным.

Думаю, что главный секрет в этом, а еще в уважении друг к другу. Мы с Егором иногда прибегали к каким-то штучкам, чтобы улучшить наши отношения, особенно когда дети были маленькими.

Честно говоря, за это больше Егор отвечал, потому что я считала, что когда у меня маленькие дети, моя главная функция – это функция мамы. И муж больше переживал, чтобы мы оставались не только родителями, но продолжали быть партнерами.

Поэтому он ввел правило, чтобы раз в неделю мы обязательно ходили с ним на свидание. И было главное условие: во время свидания ни разу не упоминаем о детях. Когда в первый раз мы с ним пошли в кафе, я не понимала, о чем говорить?

Я могла только рассказать, кто из детей сегодня сколько раз покакал, кто как поел и чем играл. Мой мир тогда крутился только вокруг детей. И я считала это нормальным.

Поэтому после нашего первого свидания я впервые зарегистрировалась в Фейсбуке (это был 2011 год), чтобы вообще иметь представление о том, что происходит в мире, о чем люди говорят. И на вторую встречу с мужем я уже готовилась – какие темы можно обсудить, о чем будем общаться. Но так, чтобы это не касалось детей. Мне кажется, что в какой-то момент это была очень важная практика.

Карантин даже сплотил семью (фото: instagram.com/marichkapadalko)

С какими проблемами в отношениях столкнулись на карантине?

Хотя нас много, и мы живем в городе в маленькой квартире, у нас никогда не было каких-то столкновений, потому что очень редко все вместе пересекались. Нас устраивала эта площадь.

Предыдущие годы перед карантином как-то так сложилось, что и отца вообще редко видели дома, когда он работал в Верховной Раде. Все жили в своих графиках. У Михи было много тренировок, девочки еще были маленькими, чтобы с кем-нибудь ссориться. И тут раз – карантин! Мы все вместе 24 часа в день.

Хорошо, что смогли выехать на дачу, а там не такое закрытое пространство, есть возможность выйти на улицу. Но с другой стороны, все работают дома, учатся дома, ссорятся дома. И первые пару недель мы часто кричали друг на друга. Но потом как-то все трансформировалось.

У Миши были упразднены все тренировки (он был очень этим расстроен), и вся его энергия теперь была направлена на нас. И мы впервые увидели, что он все же подросток, у которого переходный возраст и который нуждается в поддержке. Футбол до этого полностью это абсорбировал – всю энергию, все его подростковое раздражение.

Но потом, на карантине, у нас вся энергия ушла в приготовление пищи. Миха начал много готовить, мы с девочками тоже, вкусно есть. И однажды научились жить вместе 24 часа в сутки. В принципе, все эти первые ссоры забываются, а хорошие вещи, которые происходили на карантине, остаются теплыми воспоминаниями.

Семейный отдых – это святое (фото: instagram.com/marichkapadalko)

У вас в семье два подростка. Сложный возраст, как принято считать. Какие взрослые темы с детьми было труднее всего обсуждать?

У нас не было такого, чтобы какие-то темы было тяжело с ними обсуждать. Для них наибольший вызов в их взрослении – это какая-то самоидентификация, потому что начинает меняться круг общения, меняются интересы. А если взрослые могут этот круг общения сами регулировать, то дети заперты либо в своем классе в школе, либо на посещаемой ими секции.

И если ты ни там, ни там не находишь родственную душу, тебе очень тяжело дальше взрослеть. Так было, наверное, у моей старшей дочери. Поэтому я, по совету психологов, ей предложила ходить на образовательные курсы раз в месяц, где они по-другому познают мир. Я бы еще назвала это лагерь выходного дня.

Там учат и коммуникации с родителями, и со школой, и тайм-менеджменту, и обсуждают какие-то интеллектуальные темы. А главное, что у них еще один круг общения, который для моей дочери стал сейчас, наверное, определяющим.

Какой вопрос от детей ставил вас в тупик?

В социуме, где нет какого-либо гендерного давления, есть давление со стороны общества в отношении мужчины. Что он должен стать успешным и зарабатывать деньги. И вот я чувствую, что мой сын-подросток, ранее учившийся для мамы, и учившийся очень успешно, в жизни для себя главной карьерой видел футбол.

Маричка обожает семейные традиции (фото: пресс-служба 1+1)

Сейчас он чувствует, что ему нужно определяться со своей дальнейшей профессией, чтобы зарабатывать деньги. И он даже сейчас начинает экономить деньги, которые я ему даю, вместо того чтобы тратить. Миша говорит: "Мне же после 18-ти лет нужно выжить". Потому что мой муж закладывает понемногу детям такой тезис, что родители – ваша опора и поддержка до 18 лет. А после – нужно самим планировать свою жизнь.

И мне кажется, что сын как раз и чувствует это давление: как быть успешным, какую выбрать профессию, где зарабатывать деньги? Ибо девочки совсем об этом не думают. Они думают, как тратить деньги, или даже не тратить. Они нематериальны. А Миша очень бережно относится к деньгам. Потому что думает о будущем. Хотя я ему говорю, что у тебя есть родители, которые тебя всегда поддержат.

То есть, он может выбирать профессию не ту, которая ему нравится, а ту, которая больше денег принесет?

Скажем так, ему очень нравится футбол. А чтобы на нем зарабатывать, нужно быть сверхуспешным. И он уже сейчас задумывается, как себя поддерживать после 18-ти лет. Дети часто задаются вопросом: где они могут зарабатывать деньги? Я говорю, что сейчас их главная задача – это учиться. А они: мама, нет, вот наши друзья там-то и там-то зарабатывают.

Миша, кстати, очень любит историю и мечтает, чтобы наконец-то вернули школьные олимпиады, и он смог стать лучшим историком в Украине среди школьников. Он очень хочет выиграть олимпиаду – не только районную и киевскую.

И для этого очень упорно готовится: смотрит исторические YouTube-каналы, книги читает, потому что ему это нравится. Но он думает, сможет ли в будущем историей зарабатывать на жизнь?

Как относитесь к провокационным идолам молодежи типа Моргенштерна и Maneskin? Контролируете, что слушают и смотрят ли дети?

Этих они не смотрят и не слушают, хотя о них знают. В принципе они вообще мало интересуются музыкой. Сын слушает только то, что я в машине включаю, а я слушаю только украинское.

А вот старшая дочь больше любит музыку и находит какую-то очень глубокую зарубежную. И мне нравится, что Маша на ней очень погрузилась в изучение английского языка. Но в то же время она совсем не ориентируется в украинском, что меня немного расстраивает.

Вы с мужем родились в один день. Считаете ли это знаком свыше или не верите в это?

Верю. Когда я еще едва знала Егора и только об этом узнала, для меня сразу это было каким-то провидением: мы не просто так встретились, это должно что-то означать. Все это судьба! Так оно и есть (улыбается).

А вы похожи, если родились в один день?

В чем-то похожи, да, но в чем-то и очень разные. Все-таки мы с Егором не в один год родились.

Уделять время себе должна каждая женщина (фото: пресс-служба 1+1)

И в чем похожи?

Мы оба не очень материальные. И бескомпромиссные. Иногда мне хотелось бы, чтобы с Егором можно было легче договариваться. То есть он очень бескомпромиссен в каких-то общественно важных вещах.

Важная тема каждой женщины: как держать баланс в семье, чтобы уделить время и себе, и мужчине, и детям?

У каждой мамы есть период, когда она только мама. Но во время, когда дети подросли, мне кажется, женщина должна не стесняться начать уделять время себе. Нельзя быть постоянно только матерью и жить в режиме отдачи. Надо принимать помощь от других.

Надо начать позволять себе тратить деньги на себя и не чувствовать по этому поводу вины. Потому что мамы, как правило, никогда не жалеют денег на детей и жалеют на себя каждую копейку. Они начинают представлять, сколько можно за эти деньги для детишек купить?

Как только женщина себе скажет, что она тоже достойна дальше жить полноценной жизнью, которую заслужила, как только сама начнет снова себя любить, с тех пор в семье начинается баланс.

Такое отношение женщины к себе улучшает отношение к ней мужчины. Он не воспринимает ее только как маму своих детей, а снова видит в ней партнершу, любовницу.

И дети, в принципе, когда мама полностью отдается им 24/7, перестают это ценить. А когда мама и собой еще занимается, то и дети то качественное время, когда она проводит с ними, гораздо больше ценят и маму уважают. Здесь рецептов много, но начинать нужно с того, что маме снова нужно начать быть женщиной.

Пара училась не повторять ошибки прошлых отношений (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Кто у вас в семье готовит чаще? Какое ваше коронное блюдо, когда хотите порадовать мужа?

Чаще готовлю я, но девочки помогают. А коронное блюдо, которым радую мужа, это вафли. Но их готовит моя младшая дочь. В принципе, у меня муж всегда радуется, когда я что-то готовлю. Он не прихотлив в этом отношении.

На что вам никогда не жалко денег, а на чем пытаетесь экономить?

На детей никогда не жалко денег. Причем не на вещи, а на впечатления. На дорогие вещи я никогда не тратила. Это больше бабушка им покупает вещи и еду. А я больше на развлечения, впечатления.

Например, когда уже было трое детей, я очень волновалась, смогу ли каждому ребенку организовать хороший день рождения. И какое-то время у меня был пунктик – всем устроить день рождения с аниматорами, шариками, развлечениями, сколько бы это ни стоило. И это было, честно говоря, непросто. Помню, как копила каждому ребенку на день рождения. А потом, когда они повзрослели, им как-то стало это не так важно.

К примеру, последний день рождения старшая дочь просто пошла с подругами гулять по городу – так она себе это видела, и была при этом счастлива. На весь день рождения может и тысячу гривен не потратила, но при этом ей все очень понравилось.

А на чем экономите?

На путешествиях за границу. Все эти годы мы отдыхали только в Украине, поэтому немного тратили на это. Но в этом году в конце ноября мы все вместе, впятером, впервые улетели за границу на отдых в Египет.

Причем я теперь понимаю, что пока мы на этом экономили, двое старших детей перешли в разряд взрослых. Думаю, что сейчас мы будем это быстро наверстывать, потому что дети быстро растут и скоро будут уже без родителей путешествовать.

Вы переболели коронавирусом. Ощущаете ли на себе какие-то последствия?

Да. Для меня наверняка главным следствием было то, что коронавирус плохо повлиял на суставы. Не скажу, что именно он к этому привел, но точно обострил это.

Многие по-прежнему с недоверием относятся к вакцинам, потому что они мало тестированы и очень быстро разработаны. Но моя позиция на этот счет четкая: я доверяю науке и доверяю людям, которые уполномочены этим заниматься.

Мы живем в ХХІ веке, над вакциной работали лучшие умы мира и через год смогли разработать – быстро это или нет в нашем мире? Мне кажется, что это не очень быстро.

Секрет семейного счастья – в балансе (фото: пресс-служба 1+1)

Вы очень позитивный человек. Сложно представить, но если периоды срывов и депрессий случаются, как действуете?

Во-первых, я признаю, что имею право на то, чтобы скучать и быть в плохом настроении. И это мне донесла моя старшая дочь. Как я уже сказала, она очень интересуется женщинами и мужчинами с точки зрения их прав в семье, в обществе.

Раньше у Егора была такая позиция, что за настроение в семье отвечает мама, женщина. То есть, если у меня хорошее настроение, в семье у всех хорошее настроение. А если у меня плохое настроение, то у всех плохое настроение. И это звучало немного как обвинение или переложение ответственности на меня.

А Маша однажды сказала: "Мама, ты не клоун и не аниматор в семье. Ты имеешь право унывать, плакать и расстраиваться". Поэтому я позволяю себе скучать.

Если очень грустно, мне опять-таки помогает спорт, тогда иду на пробежку, и плохое настроение проходит. Потому что следует помнить, что даже та же депрессия, как многие врачи признают, не чисто психологическое заболевание. Очень часто она является физиологическим заболеванием.

Любой квалифицированный психолог, когда ты к нему приходишь на прием и говоришь, что у тебя депрессия, он поначалу начнет заниматься твоим здоровьем.

Например, у тех, у кого диагноз, как у меня, гипотиреоз – пониженная функция щитовидки, депрессия – это главный симптом. То есть она априори есть. И просто надо как-то с ней бороться – или медикаментозно (не с самой депрессией, а с этим состоянием) или другими доступными методами. Мне помогает спорт.

Маричка Падалко доверяет ученым (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Вы активно ведете свой Instagram, что очень энергозатратно. Дайте совет блогерам, как не перегореть.

Это энергозатратно только тогда, когда ты пытаешься подстроиться под какие-то тренды, выискиваешь, что делают другие, и поступаешь так же. Когда ты воспринимаешь это как не любимую работу.

Вот, например, когда мне что-то хочется от души написать, это всегда выходит очень быстро и легко. Когда ты заставляешь себя писать о том, что модно, популярно и то, что, ты думаешь, принесет тебе популярность, то оно так и выходит – энергозатратно. Ты потом переживаешь, сколько людей этот пост лайкнули или не лайкнули, зашел пост или не зашел.

Кстати, ваш пост в Instagram, где вы танцуете возле красной машины – благотворительного подарка по благотворительному делу "Твой день. Твоя мечта" стал очень популярным – было много лайков и комментариев. А у TikTik вообще было почти 600 тысяч просмотров этого видео. Пожалуй, дается в знак прежний опыт участия в "Танцах со звездами"?

Я сама приятно удивлена, что мой танец, который я сделала в шутку, принес рекордные просмотры. Да, и я горжусь своими коллегами из "Твой день", которые организовали такое доброе дело, чтобы помочь мамам и их младенцам с пороками сердца в отделении "акушерская кардиология" в Институте Амосова. Удалось собрать более 3,8 миллиона гривен и купить на них очень важное медицинское оборудование. Я еще раз убедилась, что украинцы невероятны!

В политику Маричка уходить не планирует (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Как ведущая ТСН, вы пропускаете через себя все новости. Как не реагировать на негатив?

Полностью не реагировать на негатив не выходит. Более того, я все эти истории из новостей приношу в свою жизнь. Приведу пример. Все мои дети в определенном подростковом возрасте страдали головной болью. Мы проходили обследование, кому-то рекомендовали пить больше воды, кому-то прописывали таблетки. Через некоторое время эта головная боль сама и проходила.

А с младшим ребенком у меня не было возможности сразу поехать к врачу. Я даю ей таблетки, а боль не проходит. Я уже начала и сама нервничать и что-то себе придумывать, представила худший диагноз и вспомнила одну из тех трудных историй, которые были в ТСН.

Поэтому, к сожалению, весь отрицательный опыт, который я переживаю в новостях, очень часто привлекаю в свою жизнь и часто начинаю думать о плохом там, где для этого нет оснований.

Планируете идти в политику?

Ни при каких обстоятельствах.