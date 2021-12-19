Не время для кредитов и вложения средств: гороскоп для всех знаков Зодиака с 20 по 26 декабря

Середина декабря накроет полностью работой и это будет иметь и положительный аспект – в сфере финансов.

Постарайтесь воздержаться от кредитов на этой неделе и долгов – есть риск поддаться внушению со стороны.

Не вкладывайте свои средства в какие-либо проекты. Займитесь духовным очищением в канун новогодних праздников.

Овен

Начало недели будет хлопотным, придется решать финансовые вопросы и разбираться с документами.

Среда и четверг будут удачными в сфере коллективной работы и ваши таланты лидера будут очень кстати.

Возьмите жизнь в свои руки и перестаньте рассчитывать на других.

На выходных вам придется совершить небольшую поездку по работе или личному делу.

Телец

Не отказывайтесь в ближайшие дни от помощи коллег, друзей и партнеров по бизнесу. Это существенно поможет вам реализовать все задуманное в жизнь.

В среду и четверг держите эмоции под контролем, некоторые ситуации выведут вас из равновесия и подтолкнут к опрометчивым поступкам.

В пятницу возможно интересное знакомство, а вот на выходных Тельцы смогут не только хорошо повеселиться, но и заложат фундамент долговременных отношений.

Близнецы

На этой неделе могут грянуть грандиозные перемены – смена работы или сферы деятельности. Начало недели будет заполнено хлопотами по переезду или деловыми поездками.

В среду и четверг получите одобрение от партнеров или начальства. А дома вас ожидает необычный сюрприз от членов семьи.

В конце недели возможна неуверенность и отчаяние из-за положения планет – перетерпите этот всплеск.

Рак

Процесс подготовки к новогодним праздникам вас увлечет полностью и появится масса идей относительно подарков.

На работе могут появиться нововведения, а в личных отношениях появится счастье и гармония.

Не исключено, что в самом конце года вы примете серьезное решение: переезд, вступление в брак, покупка недвижимости.

В конце недели обратите внимание на приглашение в гости. Оно будет неожиданным и очень приятным.

Лев

Неделя станет относительно спокойной, размеренной и в целом удачной. Вы станете более мягкими и чуткими, а это скажется на отношениях и семье.

На работе обойдется без авралов, а в середине недели придут деньги, на которые вы и не надеялись.

На выходных рекомендуется больше отдыхать и развлекаться, чтобы прогнать скуку. Можно поехать отдыхать за город.

Дева

Вам неожиданно захочется блистать и покорять все вокруг, и вы направите на это все свои силы. Займитесь делом, которое не только ваше самолюбие потешит, но и пользу принесет.

Это могут быть новые курсы или даже обучение новой профессии. В любви этому знаку очень повезет – будут страсти и эмоции.

Начните подыскивать подарки для своих родных уже на этой неделе – выделите для этого пятницу или субботу.

Весы

В начале недели хлопоты вас выбьют из колеи и станут причиной плохого настроения. Возможно придется заниматься путаницей в бумагах или расчетах.

Удачное стечение обстоятельств принесет вам резкий шаг в профессиональной сфере в среду или четверг.

Одевайтесь по погоде и не поднимайте тяжести, могут быть проблемы с горлом и спиной. Выходные будут наполнены домашними делами и общением с друзьями.

Скорпион

Вам настолько захочется тепла и любви в ближайшие дни, что вы начнете сдерживать свой скверный характер ради симпатии. Это принесет плоды и вами всерьез заинтересуются.

В среду и четверг внимание начнет снижаться, и настроение ухудшится. Но конец недели снова принесет радость – не отклоняйте приглашение.

Возможно, вы встретите 25 или 26 декабря человека, с которым будете праздновать новогоднюю ночь.

Стрелец

В середине недели вы встретитесь с человеком, который станет вашим протеже в деловой сфере. Покажите себя уверенным и настойчивым человеком, не теряйте свою уверенность в себе.

С пятницы и до конца выходных планеты и звезды будут не в лучшем расположении. Это может вызвать недомогание, вспышки раздражительности и мелочность.

Постарайтесь найти успокоение в музыке и временном уединении.

Козерог

В первой половине недели вас одолеют проблемы психологического характера. Не зацикливайтесь на ситуации, больше двигайтесь и общайтесь.

В среду и четверг будьте умерены в пище и алкогольных напитках. В четверг можете отправляться за новой одеждой – сможете найти именно то, чего вам не хватает для новогоднего образа.

На выходных вас ждет небольшое путешествие или приятный подарок от знакомого человека.

Водолей

Неделя станет непростой, возможны вспышки гнева, недовольство собой. Это сильно испортит ваше общение с другими людьми.

Постарайтесь сосредоточиться на повседневных делах и откажитесь от похода в гости. Во второй половине недели возможны травмы и недомогания.

Будьте осторожны в конце недели, интуиция ослабнет и этим могут воспользоваться авантюристы. В воскресенье могут быть ссоры с близкими.

Рыбы

Начинайте планировать празднование нового года уже сейчас. Это избавит вас от спешки и лишних хлопот в канун праздника.

В начале недели вы будете креативны и энергичны. Это повысит вашу репутацию и поможет воплотить в жизнь все задуманное.

Во второй половине недели вас одолеет неуверенно-агрессивное состояние, что приведет к недопониманию в общении.