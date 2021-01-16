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Впустите денежный поток в свою жизнь: кому звезды сулят финансовую прибыль в январе

Суббота 16 января 2021 05:30
Впустите денежный поток в свою жизнь: кому звезды сулят финансовую прибыль в январе
Финасовый гороскоп на январь 2021 (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Lite

Гороскоп на середину января гласит о том, что многие представители зодиакального созвездия смогут решить свои финансовые проблемы и значительно увеличить свои достижения в бизнесе и работе.

Астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака звезды сулят невероятную удачу в деньгах в ближайшую неделю, с 18 по 24 января. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Овен

Звезды и планеты помогут достичь внутренней гармонии и согласия и наступает идеальный период для обретения уверенности в собственных силах. Пришло время отказаться от мыслей, что они чего-то не умеют или не могут. Можно заняться шоппингом, чтобы поднять настроение, а в будни будьте ответственны и не бросайте начатые дела.

Рак

Вложите деньги в собственное развитие или внешний вид. Звезды сейчас благосклонны к таким тратам, и вы можете смело обновить гардероб, сменить прическу, оплатить курсы или накупить книг, или обучающих материалов. Также важно встречаться с людьми, которые смогут чему-то научить. Лень гоните прочь – неделя важна для работы.

Скорпион

Ближайшая неделя удачна для того, чтобы превратить себя в свою лучшую версию. Не сидите у моря и не ждите погоды. Пришло время действовать решительно и бескомпромиссно. Если вы заняты поиском новых источников дохода или работы – вас ждет успех.

Рыбы

Начало недели гарантирует удачу в работе, покупках и домашних делах. В четверг звезды и планеты будут менее энергичными и стоит быть осторожнее. Астрологи рекомендуют заняться любимым делом, хобби, а на работу и в бизнесе проявить внимательность, чтобы не рисковать деньгами или авторитетом.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, которые в год Быка ждут великие перемены.

А также рассказывали о том, на кого из знаков Зодиака в год Быка свалится невероятное богатство.

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