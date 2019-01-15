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"Вражаюча природа": Джамала похвалилася захоплюючими видами Маврикія (фото)

Lite » Стиль життя 15.01.2019 - 17:00
"Вражаюча природа": Джамала похвалилася захоплюючими видами Маврикія (фото)
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Неможливо не закохатися в таку красу, вважають Instagram-підписники співачки

Джамала, українська співачка, яка нещодавно спільно з українськими реп-виконавцями записала колядку в стилі хіп-хоп, поділилася зі своїми шанувальниками фото з Маврикія, на який вона вирушила відпочивати після новорічних свят. Неймовірна природа островів в Індійському океані надихає співачку на щоденні публікації на її сторінці в Instagram.

&quot;Вражаюча природа&quot;: Джамала похвалилася захоплюючими видами Маврикія (фото)

Фото: (instagram.com/jamalajaaa)

"Вражаюча природа острова Маврикій! Так відразу і не розповісти, наскільки вона різноманітна і неймовірна від червоних ананасів до "квітів, що засинають", - поділилася своїми враженнями Джамала.

&quot;Вражаюча природа&quot;: Джамала похвалилася захоплюючими видами Маврикія (фото)

Фото: (instagram.com/jamalajaaa)

Джамала закликала підписників не пропускати нові публікації в її сториз, тому що там вона показує ще більше красот Маврикія і веде щоденник відпочинку.

&quot;Вражаюча природа&quot;: Джамала похвалилася захоплюючими видами Маврикія (фото)

Фото: (instagram.com/jamalajaaa)

"Хочеться думати, що ви хоча б трішечки відпочиваєте зі мною", - написала вона під одним із фото.

&quot;Вражаюча природа&quot;: Джамала похвалилася захоплюючими видами Маврикія (фото)

Фото: (instagram.com/jamalajaaa)

Крім того, Джамала не тільки публікує знімки, але і розповідає про те, що ж приваблює туристів до цього віддаленого від цивілізації місця відпочинку.

"А ви знали, що унікальність Маврикія полягає в тому, що через його велику віддаленість від інших ділянок суші, до приходу європейців — людей там не було! Фауна Маврикія в тому вигляді, в якому її застали перші мандрівники, відрізнялася надзвичайно великою кількістю унікальних видів", - дала вона історичну довідку для тих, хто ще не відвідав цей мальовничий шматочок суші в теплому океані.

&quot;Вражаюча природа&quot;: Джамала похвалилася захоплюючими видами Маврикія (фото)

&quot;Вражаюча природа&quot;: Джамала похвалилася захоплюючими видами Маврикія (фото)

&quot;Вражаюча природа&quot;: Джамала похвалилася захоплюючими видами Маврикія (фото)

Скріншот: Stories (instagram.com/jamalajaaa)

Читайте також про те, що недавно ще одна українська зірка провела свою відпустку на Маврикії. Катя Осадча, з чоловіком Юрієм Горбуновим також поділилися серією фотографій з визначними пам'ятками і природою Маврикія.

Нагадаємо, що ми писали про образ Джамали, який вразив мережу. Співачка викликала фурор у неймовірній сукні-вишиванці.

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