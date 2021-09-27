Воздвижение 27 сентября: что нельзя делать, важные традиции и приметы великого дня

Воздвижение Креста Господнего - один из самых крупных православных праздников, который принадлежит к числу великих двунадесятых - важнейших после Пасхи. Этот день празднуется всегда 27 сентября, он имеет особые традиции, запреты и приметы.

Что можно и нельзя делать в этот день, обряды и таинства - читайте ниже в нашем материале.

Важные традиции великого дня

Этот праздник посвящен важнейшему - обнаружению в IV веке пещеры Гроба Господня и Креста Иисуса Христа.

В этот день обязательно нужно посетить храм, где помолиться за искупление грехов и здоровье родных.

Главным символом этого дня является крест. В церкви крестики покупали или же приносили на освящение свой. После этот крестик дарили ребенку, чтобы он стал его оберегом от болезней и горестей.

После праздника собираются за столом всей семьей. На стол подаются постные блюда, из которых обязательно что-то с капустой - пирожки, пироги и так далее.

Конечно же праздновать нужно в заранее убранном доме, так как домашними заботами в этот день заниматься нельзя.

В этот день можно и нужно квасить капусту. Считается, что она удастся особенно вкусной. Если съесть на Воздвижение капусту, вы не будете болеть целый год.

Что нельзя делать на Воздвижение

Заниматься тяжелым трудом, убирать, стирать, шить и так далее.

Начинать новые дела, проекты, завязывать новые знакомства.

Брать и давать в долг, так как это к убыткам.

Ходить в лес - это к неприятностям и даже потерям.

Есть мясные блюда, пить алкоголь - день постный.

Шумно веселиться, устраивать вечеринки.

Сквернословить, ссориться, завидовать.

Прочтите эту молитву на Воздвижение:

Кресте честный, хранитель души и телу буди ми: образом своим бесы низлагая, враги отгоняя, страсти упраждняя и благоговение даруя ми, и жизнь, и силу, содействием Святаго Духа и честными Пречистыя Богородицы мольбами. Аминь.

Приметы на 27 сентября: