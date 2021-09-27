Воздвиження 27 вересня: що не можна робити, важливі традиції і прикмети великого дня
Воздвиження Хреста Господнього - одне з найбільших православних свят, яке належить до числа великих двунадесятих - найважливіших після Великодня. Цей день святкується завжди 27 вересня, він має особливі традиції, заборони і прикмети.
Що можна і не можна робити в цей день, обряди і таїнства - читайте нижче в нашому матеріалі.
Важливі традиції великого дня
Це свято присвячене найважливішому - виявленню в IV столітті печери Гробу Господнього і хреста Ісуса Христа.
У цей день обов'язково потрібно відвідати храм, де помолитися за спокуту гріхів і здоров'я рідних.
Головним символом цього дня є хрест. У церкві хрестики купували або ж приносили на освячення свій. Після цей хрестик дарували дитині, щоб він став його оберегом від хвороб і прикрощів.
Після свята збираються за столом всією сім'єю. На стіл подаються пісні страви, з яких обов'язково щось з капустою - пиріжки, пироги і так далі.
Звичайно ж святкувати потрібно в заздалегідь прибраному будинку, так як домашніми турботами в цей день займатися не можна.
У цей день можна і потрібно квасити капусту. Вважається, що вона вдасться особливо смачною. Якщо з'їсти на Воздвиження капусту, ви не будете хворіти цілий рік.
Що не можна робити на Воздвиження
- Займатися важкою працею, прибирати, прати, шити і так далі.
- Починати нові справи, проекти, зав'язувати нові знайомства.
- Брати і давати в борг, так як це до збитків.
- Ходити в ліс - це до неприємностей і навіть втрат.
- Їсти м'ясні страви, пити алкоголь - день пісний.
- Шумно веселитися, влаштовувати вечірки.
- Лихословити, сваритися, заздрити.
Прочитайте цю молитву на Воздвиження:
Хресті чесний, хранитель душі і тілу буди Мі: чином своїм біси скинувши, вороги відганяючи, пристрасті упраждняя і благоговіння даруючи мі, і життя, і силу, сприянням Святого Духа і чесними Пречистої Богородиці благаннями. Амінь.
Прикмети на 27 вересня:
- Якщо на Воздвиження холодно, то і зима буде холодною;
- Дме холодний північний вітер - то наступне літо буде теплим;
- Вдарили морози - зима буде рання і сніжна;
- Якщо на Воздвиження тепло, то гарна погода триватиме до Покрови, 14 жовтня.
Раннє ми писали, що обов'язково потрібно зробити у велике свято.